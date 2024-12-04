台灣6成多「過敏兒」曾暴露二手菸！國健署：還恐致嬰兒猝死症候群

▲二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，且對孕婦、孩童及成年人健康均有害。根據「台灣出生世代研究」分析兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露關係，曾罹患有3種過敏性疾病的重度過敏兒童，有超過6成有二手菸的暴露。另暴露於二手菸的嬰兒，發生嬰兒猝死症候群風險更高。

根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，二手菸每年導致全球130萬非吸菸者死亡。即便是短暫接觸二手菸，也會對身體造成影響。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，即使只是短暫接觸二手菸就會損害血管內壁，並導致血小板變得更黏，接觸二手菸1小時，則會產生發炎反應並導致肺部功能下降，且這些影響可持續至少3個小時，也可能讓成年人罹患冠心病的風險增加25～30%。

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二手菸對孕婦和孩童構成更大的威脅！國健署菸害防制組組長羅素英指出，孕婦暴露於二手菸可能會生下體重較輕的嬰兒，而嬰兒猝死症候群（SIDS）是國內嬰兒十大死因之一，暴露於二手菸的嬰兒，相較於未暴露者，死於SIDS的風險更高，二手菸中的有害化學物質還可能影響嬰兒的大腦及干擾其對呼吸的調節。

另根據國健署「台灣出生世代研究」分析兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露關係，發現12歲前曾患過敏性疾病的兒童中，在12歲時有二手菸暴露的比率較高，而曾罹患有3種過敏性疾病的兒童，則有超過6成有二手菸的暴露。

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