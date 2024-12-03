苗栗男3年來臀部流膿不止好困擾　竟是腰椎手術造成的細菌感染

▲容志雄醫師表示，可於手術時植入消炎株，幫助預防低度感染。（圖／大千綜合醫院提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名62歲張姓男子，3年來臀部不斷有流膿困擾，縱使外科清創手術仍未見痊癒跡象，後來到苗栗市大千醫院求診，經過核磁共振檢查，確認病灶竟是多年前腰椎手術打鋼釘造成的細菌感染，經清創手術再植入強效的消炎株，1個月後擺脫流膿老毛病。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄今天表示，62歲的張先生在12年前曾接受第3到第5節腰椎的減壓固定手術，但手術後常覺得腰痠不舒服，X光檢查發現腰椎鋼釘有鬆脫，但未做進一步處理；3年前開始發現臀部接近大腿的地方，左右兩邊都出現鼓起來的膿瘍，且不斷的出膿，雖經外科清創手術後，右側的膿瘍已癒合，但左側仍未見改善，因此輾轉來到大千骨科求診。

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容志雄說，張先生的白血球指數一直都很高，在有顯影劑的核磁共振檢查下，看到腰椎鋼釘因為感染導致鬆脫，且從鋼釘處往臀部的方向有明顯的顯影，表示細菌感染已從腰椎處延伸到臀部，才會造成膿瘍發生。經過手術清創，在2處腰椎植入強效的消炎株（健保給付），住院約5天後出院，服藥控制1個月後痊癒。

▲張先生因細菌感染，造成腰椎鋼釘鬆脫(紅圈處)。（圖／大千綜合醫院提供）

他表示，此種狀況稱為「低度感染」，主要是在手術後發生，當身體狀況良好時，白血球有抵抗力壓制住細菌，但當病人狀況變差時，症狀就會開始出來，最明顯的就是細菌在局部的地方侵蝕骨頭，導致出現空腔、鋼釘鬆脫，隨著侵蝕空間越來越大，細菌數量也增多，外溢出來就造成臀部的膿瘍。

容志雄根據研究顯示，微創椎間盤手術出現感染的機率很低，但若出現下列情形，則會提高感染機會：1.植入鋼釘：當病人有脊椎滑脫、不穩定時，需要以鋼釘固定，對身體而言是一種異物的植入，因此有可能造成感染，而且鋼釘數量越多，感染機會越大。2.手術時間長也會增加感染風險。3.身體抵抗力不佳，例如：洗腎病人及糖尿病控制不佳的病人。

▲在有顯影劑的核磁共振檢查下，從鋼釘往臀部有明顯的顯影(紅圈處)。（圖／大千綜合醫院提供）

容志雄表示，針對上述高風險的病人，可於手術時同步植入含有抗生素的消炎株，增加局部殺菌的能力，也是針對骨科常見的菌種做設計，藥效可維持3個月，消炎能力也較針劑的抗生素高300倍，可以減少病人住院打抗生素的時間及口服抗生素的用量，大幅降低因長期使用抗生素造成的副作用，例如：影響肝腎功能、造血能力等，病人術後也可獲得較好的生活品質。