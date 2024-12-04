超慢跑「最佳時間點」曝！醫激推　降血糖效果超好

▲超慢跑不受場地限制，建議飯後休息5～10分鐘，沒有不舒服即可開跑。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你今天「超慢跑」了嗎？初日診所減重專科與家醫科醫師李唐越分享，超慢跑不只能增強心肺健康、穩定血糖、改善胰島素，甚至還能逆轉糖尿病。但究竟「什麼時間跑」最好？他建議，花30分鐘吃完飯後稍微休息5～10分鐘，就可以開始超慢跑，千萬別等到餐後1、2小時才去跑，此時血糖恐已飆到高峰，降血糖效果就會大打折扣。

李唐越醫師在《早安健康》節目中表示，一提到運動，大多數人都在想「可以燃燒幾大卡？」、「可以多吃什麼東西？」他直言，別把熱量消耗與運動結合在一起，因為它的效率其實很低，舉例運動消耗300大卡熱量，吃個甜甜圈、喝半杯珍奶「就補回來了」，因此熱量不是重點，運動對於健康的影響來自於提高代謝能力、心肺強度及增加肌肉重量與強度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李唐越接著說，超慢跑的好處在於可以低強度、長時間在這燃脂區間內不斷地去做，且能輕鬆又自在地達到燃脂效果。此外，超慢跑可以自動修復與更新身體的發電廠－粒線體的效能與效率，讓人體這台車開得又順、又快、又遠，對於慢性疾病的控制也有助益。

▼超慢跑能重新啟動身體的修復機制，讓粒線體的修復力能追上耗損。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，李唐越也透露，門診中常有患者以「沒時間」或「工作太累」作為不運動的理由，事實上超慢跑隨時隨地、不用任何器材就能做，他曾看過有工地保全在工地旁的空地超慢跑；也有患者在醫院等待看診，於候診區也開始超慢跑，不受任何場地限制。

至於飯後休息多久開始超慢跑比較好？李唐越說明，因人體進食後血糖會緩慢上升，大部分人的血糖會在1個半小時或2小時左右達到高峰，特別是糖尿病患者，「我們希望在上升到高峰前，就不要讓血糖上去，讓胰島素不要暴衝上去，血糖就可以控制下來，血糖波動度也不會這麼大。」

李唐越認為，從吃「第一口飯」開始計算，約需花20～30分鐘完食，稍微休息5～10分鐘後，若沒有出現胃脹、肚子撐得很不舒服，即可進行超慢跑，千萬別等到吃完飯間隔1、2小時後再跑，此時血糖上升幅度太大了，要靠超慢跑達到降血糖的效果就會打折。

李唐越曾分析超慢跑4大特點：

1.低心率區間

超慢跑的最大心率為60～80%，根據研究，這樣的心率範圍最有利於燃燒脂肪。

2.舒適和愉悅

超慢跑強調跑步的舒適性和愉悅性，有助於減輕運動壓力，提高心理的健康，也更容易執行。

3.長時間持續

通常建議至少30分鐘甚至更長的時間，有助於增強心肺功能。

4.姿勢和呼吸

超慢跑的動作記得要挺直腰背，腳掌先著地再腳跟，並且讓膝蓋保持微彎，搭配固定的節拍和呼吸。