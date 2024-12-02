55歲女不抽菸罹肺腺癌！醫示警「不菸族群」增：4危險因子別忽視

▲醫師指出，近年女性和非吸菸者肺腺癌病例增加。（圖／台北醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

熱愛登山的55歲家庭主婦陳女士今年進行健康檢查，意外發現右下肺部有一毛玻璃樣病灶，經過進一步檢查和切除病灶並進行病理化驗，赫然發現是0.8公分的肺腺癌。醫師指出，近年女性和非吸菸者罹患肺腺癌的病例逐漸增加，這顯示除了吸菸，包括「家族史、石棉暴露、慢性肺病以及空氣汙染」危險因子是不容忽視的。

衛福部台北醫院胸腔外科吳晟瑋醫師表示，根據衛福部統計，肺癌已超越大腸癌成為國人癌症死因第一名，由於肺癌初期幾乎無明顯症狀，很難被發現，以發生率來看，女性排除掉乳癌，肺癌在男女的發生率排行都在前兩名，且肺癌第一期的五年存活率可達90%以上，而第四期僅剩10%，凸顯早期篩檢的重要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳晟瑋說，在篩檢上，低劑量電腦斷層是目前唯一被證實能夠有效早期篩查肺癌的工具，且能減少輻射暴露，仍具足夠的偵測能力，國健署自2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）納入肺癌早期篩檢項目，符合2項條件者都可公費篩檢，包括年齡介於50到74歲，且抽菸史超過30包年（一天包數x抽菸年數），目前仍在抽菸或戒菸時間尚未超過15年的民眾；年齡介於45到74歲女性或50到74歲男性具肺癌家族史的民眾。

吳晟瑋說明，檢查後會依據檢查結果給予不同的說明與處置，包括追蹤、切片或手術等，隨著醫學技術的進步，現今的胸腔外科手術大多採用微創胸腔內視鏡技術，相較傳統的開放式手術，微創手術只需1到2個小傷口，且傷口尺寸通常不超過3至4公分，能減少術後疼痛感、加速回復、減少住院天數。