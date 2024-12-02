含反式脂肪卻標示0！北市抽驗「鮮奶油、沙拉醬」2件違規

▲動物性鮮奶油反式脂肪標示不實。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

為確保市售油脂類產品的食用安全，台北市衛生局113年10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店處抽驗25件油脂類產品，結果1件「動物性鮮奶油」、1件「永新烘焙沙拉醬」標示違規。

台北市衛生局稽查科科長李慧芝指出，本次抽驗25件油脂類產品，包括10件奶油、9件沙拉、4件奶精及2件脂肪抹醬，檢驗反式脂肪酸 （15項）含量，並進行標示符合性查核。

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其中2件產品「動物性鮮奶油」及「永新烘焙沙拉醬」，其外包裝標示反式脂肪含量均為「每份：0公克/每100公克：0公克」，惟每100公克各該產品檢出的反式脂肪含量分別為0.41公克及0.40公克，已超過標示允許誤差範圍，未依實際數值標示，違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條規定。

李慧芝說，經追溯案內2件標示不符規定產品來源其一屬台北市業者，已依法處辦裁處3萬元；另一件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。

▲沙拉醬反式脂肪標示不實。

依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表明顯處以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，允許誤差範圍為小於等於標示值的120%；若該食品每份及每100公克固體（半固體）或每份及每100毫升之液體所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量得以標示為「零」。

李慧芝提醒，包裝食品營養標示違反食品安全衛生管理法第22條之規定，可依同法第47條處分負責廠商3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣；另反式脂肪非人體所需要的營養素，民眾攝取過多的油脂，會增加心血管疾病、肥胖、癌症等慢性疾病的罹患機率，提醒消費者選購食品時要詳閱標示，減少選購或避免大量攝食。

