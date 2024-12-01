「頭痛」分2類！醫示警「1類型」恐是腦出血、腫瘤

▲頭痛可以分為「原發性頭痛、次發型頭痛」兩大類。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

頭痛是每個人皆經歷過的症狀，有些頭痛很短暫，但有些卻是揮之不去的夢魘。醫師指出，頭痛可以分為「原發型頭痛、次發型頭痛」兩大類，原發型包括緊縮型頭痛、偏頭痛和三叉自律神經頭痛，次發型是其他原因引起，如腦出血、腦炎或腫瘤等。

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟指出，原發型頭痛最為大眾熟知的就是「偏頭痛」，常常有病人在就醫時表示自己有偏頭痛，細問之下才知道這是自己診斷的，但其實「偏頭痛」只是醫學上的專有名詞，在原發型頭痛中僅佔第二位，約有12%至15%的人患有偏頭痛，診斷偏頭痛時需要符合一些特定症狀，例如單側頭痛、搏動感、中重度疼痛、活動加劇、伴隨噁心、怕光和怕吵等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅元璟說，最常見的反而是「緊縮型頭痛」，約有70%的頭痛屬於緊縮型頭痛，其特色是緊緊悶悶或有壓迫感的頭痛，比較常見兩側，常出現在前額、後腦、後頸部及頭頂這些位置，雖然依據目前的研究，發生緊縮型頭痛的機轉並不明確，但有研究指出緊縮型頭痛和特定一些肌肉相關，這些肌肉包含「眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌」，而這些肌肉的緊繃和日常使用密切相關。

研究指出這些肌肉（眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌）進行按摩放鬆，對於緊縮型頭痛的緩解有幫助，而這也是一般民眾可以自己在家嘗試的方法。羅元璟提醒，頭痛的問題可輕可重，如果是第一次發生頭痛或是這次頭痛的感覺和過去都不一樣，如位置改變、頻率變高、持續時間增加、症狀加劇、有其他頭痛以外異常症狀等，還是要到醫院找神經內科醫師詳細檢查引發頭痛的原因。