走路小腿痛竟是動脈阻塞！醫建議「飲食加1蔬菜」救命

▲吃菇增進免疫力。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

台灣一年四季都能吃到種類多元的蕈菇，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇、雪白菇，健康益處很多。而在飲食加入菇類的話，不只可以抗發炎、增強免疫力、預防失智，最重要的是能「穩定血糖」。

走路時小腿會痛 一檢發現下肢動脈阻塞

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楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天分享，前陣子有位35歲男性業務主管做完健康檢查後，前來就診，他說自己有三高問題，年底將近，跑業務跑得更勤，但不知道為什麼走路時小腿越來越痛，覺得有點像抽筋，休息一下會緩解。聽了覺得不對勁，加上這名男患者身高165公分、體重80公斤，三高（血脂、血糖、血壓）數字都難看，血壓（160）、三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超過正常值約4倍（正常值<150mg/dl），低密度膽固醇也高達190 mg/DL，糖化血色素8.5%，（正常值應在4.0-5.6%），摸了其足背動脈，發現脈搏很微弱，皮膚溫度也比較低，於是建議他去心臟外科檢查，結果是他下肢動脈阻塞。後來接受手術放了血管內支架，不然長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢。

日常飲食中加入菇類 3大好處一次看

楊智雯說，這名患者是心血管疾病的高危險群，這次阻塞塞在下肢動脈，及時處理得當，但也提醒他，真的要好好控制血糖，因為高血糖會造成血管內皮不健康，如果下次阻塞的地方是大腦，恐怕就中風了！對此，楊智雯建議他的日常飲食中可以加入菇類，有以下3大好處：

1、菇類富含膳食纖維，穩定血糖、保護血管內皮

菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2、膳食纖維能與膽汁酸結合，幫助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，對於維護心血管健康很有幫助。

3、黑木耳這類菌類能抑制血小板聚集，避免血管「塞車」

像黑木耳這類的菌類，也是菌類家族成員，算是有名的「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，減少血管內「塞車」的狀況，達到預防中風和心肌梗塞的效果。

患者相當配合，除了飲食外，也調整血糖藥物，並加強有氧運動。三個月後回診，飯後兩小時血糖穩定在120mg/DL左右，體重降了10公斤，糖化血色素也從8.5%降到了6.0%。

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