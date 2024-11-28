民眾買「老天祿」鴨胗吃到鐵條！北市衛生局稽查抓5衛生缺失

▲有民眾在「老天祿」購買鴨胗，回家竟吃到鐵條。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

有民眾在西門町知名滷味店「老天祿」購買鴨胗，結果在裡面吃到鐵條。台北市衛生局今表示，今派員前往稽查有「未出示來源證明文件、冷凍冰箱內部不潔且有少量結霜、排水設施不潔、冰箱內食材未覆蓋及廢棄物堆放於作業場所」等5項缺失，而業者表示案內食材來源為桃園屠宰場，後續會加強食材檢查。

有民眾在26日下午到西門知名滷味店「老天祿」買鴨胗，在吃的時候咬到超過2公分的鐵絲，進一步和店家反映後，店家表示願意退款，但卻說「鴨子是放養的」，所以吃到一些石頭跟鐵是「無法避免」；店家回應也讓該民眾難以接受。

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對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日有派員前往稽查，業者表示案內食材來源為桃園屠宰場，後續會加強食材檢查。另現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生進行查核，現場查有未出示來源證明文件、冷凍冰箱內部不潔且有少量結霜、排水設施不潔、冰箱內食材未覆蓋及廢棄物堆放於作業場所等缺失。

林冠蓁說，已責令店家12月1日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及同法第44條處6萬到2億元罰鍰，另也會函請桃園市政府針對禽類動物含金屬異物加強管理與輔導，以保障民眾飲食衛生安全及動物健康。

▲冷凍冰箱內部不潔。（圖／北市衛生局提供，下同）

▲排水設施不潔。

▲廢棄物堆放於作業場所。