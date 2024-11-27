脊椎手術只需1公分小洞　「超微創內視鏡」開刀當天就能出院

▲北醫附醫超微創脊椎內視鏡技術幫助患者當日手術、當日出院。（圖／北醫附醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

過往脊椎手術需要經過長時間住院休養，台北醫學大學今發表最新醫療成果，運用超微創脊椎內視鏡技術，以極小傷口和精準操作，截至8月已有21位病人術後復原良好，當日手術、當日出院。

北醫附醫骨科部主任吳孟晃表示，傳統脊椎開放式手術通常需要大範圍切開皮膚和肌肉，傷口較大，恢復也較長，診間往往有病人聽到脊椎手術就擔心卻步，為提供更安全、高效的脊椎治療模式，北醫附醫107年引進脊椎內視鏡設備，將超微創內視鏡運用於椎間盤切除、脊椎狹窄減壓及內視鏡脊椎融合等脊椎減壓手術，截至112年11月已治療470位病人。

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北醫附醫骨科部今年4月至8月共有21位病人接受超微創脊椎手術後於當日出院，病人平均年齡為73.8歲。吳孟晃舉例，77歲洪先生因腰部疼痛及腿部麻木而就醫，經診斷為椎間盤滑脫，經超微創脊椎內視鏡手術，手術當天即返家休養；另一名64歲林先生因腰椎滑脫與脊椎狹窄，同樣透過超微創脊椎手術治療，術後不到3個月就不再需要背架。

▲北醫附醫骨科部主任吳孟晃。

吳孟晃表示，超微創脊椎內視鏡手術傷口小，可避免大範圍切開皮膚、肌肉，減少術後疼痛和疤痕形成，手術對組織損傷小，術中失血量少，感染風險降低，術後併發症發生率也相對較低，同時可視病人身體狀況採用清醒手術，減少全身麻醉風險，整體而言，術後恢復時間縮短，通常在手術當日或術後1-3天內即可出院。

北醫附醫神經外科陳淑美醫師也提到，超微創脊椎內視鏡手術能在1公分以內的切口下完成複雜的脊椎手術，不僅減少傷口和組織損傷，利用高解析度內視鏡影像，更能精確辨別脊椎內的神經、血管和軟組織等精密結構。

隨著人口高齡化，對長者而言，長時間臥床休養可能導致肌力流失，也可能增加跌倒及其他健康風險。吳孟晃強調，超微創脊椎內視鏡手術幫助病人手術當天即可下床走路，縮短病人住院與臥床時間，有助於長者保持身體機能，減少肌肉流失風險。