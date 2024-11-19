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本土小牙醫周日上街「反波波」　邱泰源承諾修訂偏鄉計畫內容

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

反對「波波牙醫」的「本土小牙醫聯盟」本周日將上街進行「反波波大遊行」，衛福部部長邱泰源今受訪時再度回應此議題，直言會修訂「偏鄉計畫」文字內容，會將「55個沒有牙醫的偏鄉為先」、「本國學歷優先」納入。他也強調，如果有任何的改變，一定是會公開透明，而且要做好社會共識才會改變。

本土小牙醫聯盟18日在臉書發文表示，已經正式發函給所有政黨，一同參與11月24日的反波波大遊行，也邀請各大政黨參與遊行時回應3大訴求，分別是「撤回24億假偏鄉計畫，衛福部不得開後門」、「保留國外學歷採認原則，考選部不得放水」、「波波實習名額上限入法，立法院維護教育平權與醫療永續」。

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邱泰源今下午出席食藥署2024國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮，會前受訪時表示，上周五有邀請本土小牙醫聯盟開會，表達政府的誠意，第一是國外學習牙醫回台實習名額限制50人，以前是這樣子，現在也是這樣，未來也是這樣子，包括美國、歐洲等的各國很好的醫學系，也是在爭取這50個名額。

邱泰源也進一步提到，針對目前沒有牙醫師的55個鄉鎮，會優先補充醫師，且絕對是有執照，絕對不是密醫，所以也鼓勵本國的醫師畢業後，能夠熱烈參與。而在偏鄉計畫方面，他也透露內容會做一點修改，會把「55個沒有牙醫的偏鄉為先」、「本國學歷優先」納入。

而「國際牙醫校友聯合會」也將在本周日召開記者會，反擊本土小牙醫抹黑。至於衛福部未來是否會召集雙方開會？邱泰源則表示，行醫本來就是艱苦的工作，「會聽聽各方的意見，這也不是雙方了」，最重要的原則就是希望所有的制度和策略都是如何增進全民的健康。

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關鍵字： 波波牙醫 本土小牙醫 國際牙醫校友聯合會

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