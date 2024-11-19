阿茲海默新藥通過食藥署審查「可移除類澱粉」　醫：重大突破

▲阿茲海默症新藥通過審查，是首款可移除類澱粉、延緩神經元死亡藥物。（示意圖／CFP）



文／中央社

失智症協會理事長徐文俊今天表示，有阿茲海默症新藥通過審查，為20年來首款阿茲海默新藥，且不同於過往症狀治療，是首款可移除類澱粉、延緩神經元死亡藥物，為重大突破。

衛生福利部長期照顧司舉辦「113年度失智症防治照護政策綱領成果發表會」，徐文俊在致詞時說明這項消息。衛福部次長呂建德也說，最新公布的失智症治療藥物是1個很大的突破，未來將和健保署討論，盼推動相關藥物給付。

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根據衛福部今年「全國社區失智症流行病學調查」結果，全台65歲以上長者失智症盛行率近8%，有35萬人，失智類型以阿茲海默型最多，占56.88%。

徐文俊在會後接受媒體聯訪表示，此款單株抗體藥物已經於去年7月在美國通過上市，適用罹患阿茲海默症的輕度認知障礙或輕度失智患者，並於近日通過台灣食藥署審查。

「這是很重要的突破。」徐文俊說，上次出現阿茲海默症藥物是2013年，但也僅能做症狀治療、延緩認知功能退化，如今則是首次真的可以減緩甚至停止病理變化，改善病程進行治療的藥物；雖然無法挽回已經凋零、死亡的細胞，但可以延緩其他神經元死亡。

徐文俊說，此藥透過靜脈注射打到體內後，可移除大腦中的類澱粉沉澱，達到停止或延緩病理變化效果；臨床試驗發現，每2週施打1次，用藥18個月可延緩5到7個月的退化，部分個案甚至可完全移除類澱粉沉澱。

不過徐文俊指出，此藥也有水腫、出血的副作用，若出血嚴重會有致命可能，因此使用上要很小心，但致死比例極低。其中若同時帶有2個APOE4基因（對偶基因相同），使用此藥的副作用會較高，因此台灣通過的藥證要將此類患者排除。

至於此藥使用條件，徐文俊說明，須先經過腦脊髓液檢查或類澱粉正子攝影，檢查類澱粉沉積、確診阿茲海默症，再進行測驗評估症狀嚴重度，並還需要做基因檢測驗APOE4基因。目前檢測與藥物都要自費，以美國價格預估人年藥費約新台幣70萬元，類澱粉攝影則約7萬元。

徐文俊指出，這對於整個社會對失智症、阿茲海默症的看法，也將展開不同局面，人們可以不用再害怕檢查，因為「阿茲海默不是絕症」。他並盼大眾避免汙名化，不論人生甚麼病都有其價值、需要被尊重，若有短期記憶衰退症狀，務必盡早就醫，以便及時用藥。