他慘遭「8腳吸血魔王」鑽肚啃肉…一看嚇瘋　醫30秒抓蟲畫面曝

記者李佳蓉／採訪報導

被蟲咬的經驗不少人都有，粉專《超級白急診醫師》今（19）日分享急診醫師們攜手抓蟲的影片，畫面中清晰可見一隻「8腳魔王－蜱蟲」以口器插入皮膚，緊緊地吸附在男子的肚皮上，即使醫師多次嘗試以鑷子挪動蟲體，牠仍死咬著不放，最終人蟲大戰30秒，醫師妙手往上一挑順利拔除，蟲體完整「沒有殘肢留在皮膚裡」，也結束這場驚魂記。

一名急診科醫師發文分享，午後急診室來了名患者，主訴是「被蟲咬了」，通常這類原因求診的患者並不少見，經過換藥、衛教後就能安心離院，不算特別。但這次大不同，眼看檢傷的護理師神色慌張地闖進診間，語帶驚恐地說，「咬他的蟲還在他身上！」瞬間勾起了醫師的興趣。

醫護人員迅速地將患者帶進診間檢查，醫師一掀開衣服，赫見一顆像扁圓種子的生物「正鑽進男子的腹部」，並緊緊咬著肚皮，他當下忍不住脫口「是蜱寶寶！」身旁的同事一臉茫然。

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▲蜱蟲緊咬著男子的肚皮不放。（圖／粉專《超級白急診醫師》授權提供）

醫師表示，「蜱蟲」咬傷在國外或是獸醫其實很常見，「但身為北部鄉巴佬的我，在急診十多年卻也是第一次在人身上看到。」他說，多虧大學時修了國內研究萊姆病的權威老師的課，為了讓無聊課程變得有趣，並加強學生們對萊姆病的印象，授課老師當年帶了好多隻萊姆病病媒－蜱蟲來到教室。

醫師說明，蜱蟲的外型不算討喜，成蟲後的蜱蟲有8隻短而有力的腿，每條腿末端帶著小鉤爪，能牢牢地抓住任何表面，其扁圓形的外殼光滑而堅韌，散發著棕黃或深褐的微光。而最特別的是牠柔軟的腹部，吸飽血後會膨脹成半透明的暗紅色球體「如同一個詭異的血囊」，可怕的外表讓當時坐第一排的學生退避三舍，老師卻將每隻飼養的蜱蟲都視為小孩，更親暱地稱牠們為蜱寶寶。

▲吸飽血的蜱蟲會膨脹成半透明的暗紅色球體。（示意圖／達志影像／美聯社）

醫師進一步提到，蜱蟲的口上有倒鉤，直接硬拔易造成口器斷裂，殘留在傷口裡，有些獸醫院備有硬蜱拔除器，但在該院這不是常備品項，因此當下以一般醫療器械夾住蜱蟲前端並試圖拔除，男子卻痛得哇哇大叫。後來靈機一動決定在患者被叮咬的皮下注射局部麻醉劑，不但快速緩解疼痛，蜱蟲似乎也受藥物影響「整個ㄎ一ㄤ掉」，所幸順利移除。

醫師透露，男子登山完後發現自己「被蟲咬」，摘除蟲體的當下發現牠已經吸飽血了。最後打趣地問他，「要把牠（蟲）帶回家當紀念嗎？」對方則一臉嫌惡地說，「別開玩笑了！牠可是在肚子上折磨了一整天。」