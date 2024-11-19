「聯馥食品」進口2批法國食材出包！「香芹」檢出13項農藥超標

▲「細葉香芹」檢出13項農藥殘留違規。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格項目，其中知名食材進口商「聯馥食品股份有限公司」從法國進口的一批「牛肝菌菇」檢出重金屬殘留超標，以及一批「細葉香芹」13項農藥殘留違規；另外，還有「東遠國際有限公司」從法國進口的一批「乾酪」檢出重金屬超標，不合格產品皆已退運或銷毀。

衛福部食藥署副署長林金富受訪時表示，聯馥食品股份有限公司從法國進口的「牛肝菌菇」檢出重金屬鎘3mg/kg，產品品牌名為CHAMPILAND，但依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2mg/kg，因此本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，總計6公斤全數退運或銷毀。

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▲「牛肝菌菇」檢出重金屬鎘3mg/kg。

另外，聯馥食品股份有限公司還有從法國進口一批「細葉香芹」，品牌名為LEOFRESH，該批產品檢出13項農藥殘留違規，包括檢出殘留農藥亞滅培3.37ppm、賽普洛0.12ppm、氟尼胺0.29ppm、護汰寧0.02ppm、賜諾殺0.03ppm、三氟敏0.69ppm、座賽胺0.07ppm、陶斯松0.01ppm、第滅寧0.03ppm、待克利0.91ppm、賽洛寧0.68ppm、因滅汀0.07ppm、氟派瑞1.12ppm。

林金富說，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥亞滅培、賽普洛、氟尼胺、護汰寧、三氟敏、第滅寧、待克利、賽洛寧定量極限皆為0.01ppm，農藥賜諾殺、座賽胺、陶斯松、因滅汀、氟派瑞於細葉香芹皆為不得檢出，本批產品總計25箱、75公斤全數退運或銷毀。

而「東遠國際有限公司」從法國進口的「乾酪」檢出大腸桿菌1100MPN/g、240MPN/g、43MPN/g、 240MPN/g、240MPN/g。林金富說，5個樣品中，允許有≦2個樣品之微生物檢驗值介於10MPN/g(mL)和100 MPN/g(mL)之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值＞100MPN/g(mL)，但檢出最多的有超標10倍，因此總計18公斤全數退運或銷毀。

▲「乾酪」檢出檢出大腸桿菌超標。