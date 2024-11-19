攝護腺手術後好轉一陣再惡化！竟是膀胱頸攣縮　醫揭3類人風險高

▲書田診所泌尿科主任醫師張雲筑。（圖／書田診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

59歲的高先生每天夜尿無法一覺到天亮，健檢才發現自己輕度攝護腺肥大，接受手術治療後尿流終於變順暢，沒想到幾個月後排尿不順的問題竟然又回來了，甚至比手術前更嚴重，檢查確認是疤痕增生造成的「膀胱頸攣縮」。醫師指出，這種情況會出現在攝護腺手術之後，發生率約5%，又以本身有糖尿病、心血管疾病，還有蟹足腫體質者風險較高。



攝護腺肥大幾乎是所有熟男會面臨到的問題，據統計，男性50歲之後，約5成會開始出現攝護腺肥大引起的症狀，80歲以上的盛行率高達8成。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，攝護腺會因為慢性發炎、男性荷爾蒙刺激及年紀增加等因素，逐漸增生肥大，而影響下泌尿道功能，可能會出現排尿斷斷續續且感覺尿不乾淨、尿流緩慢、尿完滴滴答答不停、頻尿、尿急感、夜尿等症狀，並且症狀隨著肥大的程度增長而日趨嚴重。

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張雲筑指出，攝護腺治療方式多元，可先採取藥物治療，如果效果不理想，約有10%患者仍會進展到微創或內視鏡手術治療，但是有部分患者接受攝護腺手術治療後，傷口癒合過程有疤痕增生，就會產生膀胱頸攣縮併發症，使得排尿再度不順。

張雲筑分析，此類併發症的發生原因和患者有慢性泌尿道感染、代謝性疾病、心血管疾病等病史有關，或是本身有疤痕過度增生體質也會增加機率。此外，小型攝護腺若有造成尿路阻塞多會建議積極治療，但在手術過程要找到最適切的切除界限會比中型、大型攝護腺困難，發生膀胱頸攣縮的風險也較高。

銩雷射攝護腺剜除手術可避免膀胱頸攣縮，也可以用於膀胱頸攣縮後的處理。張雲筑表示，書田泌尿科團隊經過多年臨床手術經驗，執行銩雷射攝護腺剜除手術合併膀胱頸黏膜保留技術，除了能夠精確地找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，在維護膀胱頸的同時，亦能將攝護腺肥大增生區處理乾淨，等於是斬草除根，避免後續再復發。另也因為出血少、組織熱傷害較淺的優點，適合高齡或有多重內科共病患者；不過該項治療目前屬於自費，無健保給付。

書田醫療團隊今年8月團隊更應世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會邀約，前往韓國發表「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮」概念，分享近5年小型攝護腺肥大患者，術後追蹤未出現膀胱頸攣縮併發症的成果，獲得國際肯定。

張雲筑提醒，攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀會隨著年歲增加更加明顯，甚至嚴重影響日常生活，當出現排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流細而慢、尿後滴滴答答等症狀時，不論是否曾接受過攝護腺手術治療，應及早就醫檢查、接受治療，獲得良好的生活品質。