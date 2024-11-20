沒壞習慣！她頭痛2個月「驚罹肺腺癌末期」傻了　醫曝致病因

▲女子近2、3個月出現頭痛症狀，怎料就醫檢查是肺腺癌末期轉移腦部。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／採訪報導

「新癌王」肺癌已連續43年成為國人死亡率最高的癌症。嘉義一名生活規律、不菸不酒的42歲女子，近期因頭痛、嘴角抽搐至神經科求診，一經檢查發現肺部有5公分腫瘤，確診肺腺癌第4期，其頭部症狀為癌細胞轉移至腦部所導致。醫師提醒，有家族病史或重度吸菸者，應盡早進行低劑量電腦斷層檢查，及早揪出癌症。

嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，該名女子不只肺部有5公分腫瘤，轉移腦部長有3顆腫瘤，肋骨處也發現有些轉移點。他說，患者近2、3個月隱約感覺到頭痛，後進展為顏面肌肉無法控制的症狀逐日嚴重，至於咳嗽則無明顯加劇，她一開始也未留意咳嗽可能與腫瘤有關。



[廣告]請繼續往下閱讀...

因女子注重養生、不菸不酒不熬夜，被確診肺腺癌的當下，不禁納悶「癌症怎麼會找上自己？」對此，方科智說明，經查她的致癌原因與基因突變有關，不幸中的大幸是剛好有特定的標靶藥物可抑制該基因繼續製造突變的細胞，治療第1年發現腫瘤有慢慢縮小的趨勢，效果若好甚至可將腫瘤體積縮小一半以上，但針對腦部腫瘤效果則不那麼明顯，可搭配放射治療加速腫瘤縮小，或避免腦部重要神經遭壓迫引發癱瘓等情形。

▲女子使用標靶藥物搭配放射治療縮小腫瘤，定期回診追蹤。（示意圖／達志）

方科智坦言，一般遇到這種情況，會考慮是否有開刀或根除的可能性，但以女子的病況為例，首要困難點為肺部範圍很難開得乾淨，第二則是腦部腫瘤一旦超過3顆、手術範圍大，對於腦部功能的影響較難預測。因此目前以標靶藥物壓制腫瘤生長，每3個月回診追蹤觀察腫瘤消減的範圍。

提到肺腺癌的高危險族群，方科智提醒，最需要注意的當然是有家族病史者、基因突變者，至於大家認知中的吸菸，主要影響鱗狀上皮細胞癌與小細胞肺癌；此外，帶有化學物質的空氣污染，進入人體後容易導致基因突變，誘發細胞癌化。

▲當已出現「喘」的症狀，小心腫瘤長大已壓迫呼吸道。（示意圖／記者趙于婷攝）

方科智也坦言，肺癌初期大多無症狀，一旦有徵兆表示腫瘤已經大到或擴散至足以讓人有感的程度，癌細胞可能已轉移骨頭、腦部，若開始會喘，表示腫瘤已大到可壓迫呼吸道的程度。

該如何揪出早期癌症？方科智說，根據國健署建議，具肺癌家族史50～74歲男性，或45～74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；重度吸菸史則是50～74歲吸菸史達30包-年（包-年：每天吸菸包數*吸菸年數，例如每天1包，吸30年，則為30包-年），有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。前述符合資格民眾，可向各縣市醫院窗口詢問，盡早進行低劑量電腦斷層篩檢。