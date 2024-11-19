竹科太太診間「開玩笑」　醫不敢接話

▲張益豪聽到竹科太太開玩笑，當下不敢接話。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師張益豪分享，一位竹科太太的老公有打呼問題，「她開玩笑跟我說，會不會換老公比較快⋯我在診間不敢接話。」他提醒，打呼並非單純「吵人」的問題，而是一個可能影響全身健康的重要指標。

張益豪18日在臉書說，台灣人打呼的比例很高！身為醫師的他當然也會打呼，特別是有喝酒、變胖、太勞累、感冒時，你身旁也很多親朋好友打呼嗎？打呼、打鼾其實需要多管齊下治療。

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張益豪表示，「有一個竹科太太開玩笑跟我說，會不會換老公比較快⋯我在診間不敢接話，請問當下你是醫師，你會怎麼回？」

張益豪指出，打呼（鼾症）是很多人面臨的睡眠問題，雖然可能看似無害，但嚴重的鼾症（特別是阻塞性睡眠呼吸中止症，OSA）不僅會影響睡眠質量，還可能對健康造成長期影響，例如增加高血壓、心臟病和中風的風險。

▼張益豪提醒，打呼並非單純「吵人」的問題，而是一個可能影響全身健康的重要指標。（達志／示意圖）

張益豪分享針對如何改善打呼的一些建議：

1、了解打呼原因

打呼通常是因為睡眠期間氣道部分阻塞導致的，可能的原因包括：

體重過重：過多的脂肪組織可能壓迫氣道。

睡姿問題：仰睡時舌頭可能向後墜，影響氣流。

鼻部問題：鼻塞、鼻中隔偏曲或鼻竇炎會加重鼾聲。

下顎結構：下顎後縮或狹窄的氣道可能增加打鼾風險。

飲酒或服用鎮靜劑：這些物質會使肌肉過度放鬆。

2、生活方式改變

控制體重：減少體重可顯著降低鼾聲，尤其對超重者效果明顯。

改變睡姿：試著側睡而非仰睡，使用側睡枕或在背部縫一個網球，來幫助改變習慣。

避免酒精和鎮靜劑：睡前幾小時避免飲酒，或服用會鬆弛肌肉的藥物。

睡前避免過飽：過多的食物會增加橫膈膜的壓力，進而影響氣道。

3、改善鼻部呼吸

清潔鼻腔：睡前使用生理鹽水清洗鼻腔（例如鼻腔沖洗器），有助於改善鼻塞。

使用鼻擴張貼片：部分民眾可輕微打開鼻腔，幫助氣流更順暢。

治療鼻部疾病：如鼻炎、鼻竇炎或鼻中隔偏曲，應諮詢耳鼻喉科醫師進行治療。

4、使用輔助工具

口腔裝置：由牙醫製作的下顎前移裝置（MAD），可以幫助氣道保持暢通。

正壓呼吸器（CPAP）：適用於有阻塞性睡眠呼吸中止症的患者，是治療此病的黃金標準。

張益豪提醒，打呼並非單純「吵人」的問題，而是一個可能影響全身健康的重要指標，如果改善生活習慣後仍無明顯進步，應積極尋求專業協助，早診斷、早治療才是維護健康的關鍵。