新竹煙波、台東娜路彎出包！「7間吃到飽餐廳」飲冰品腸桿菌超標

▲食藥署今公布「113年吃到飽餐廳稽查專案執行成果」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年吃到飽餐廳稽查專案執行成果」，其中多家業者被檢出食物腸桿菌科不符規定，包括台東市的「娜路彎大酒店」、新竹市「芙洛麗大飯店（食譜自助百匯）」、新竹市「煙波大飯店（莫內西餐廳）」、嘉義市「兩餐韓國年糕火鍋」、嘉義市的「千葉火鍋（嘉義尊爵館）」等。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，其中7件飲料、冰品檢驗微生物衛生標準不符規定，均已由地方政府衛生局依法處辦。

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台東市「娜路彎大酒店」的初鹿鮮奶義式冰淇淋；新竹市「芙洛麗大飯店（食譜自助百匯）」的奶茶；新竹市「煙波大飯店（莫內西餐廳）」的特濃鮮奶茶；嘉義市「兩餐韓國年糕火鍋」的美祿巧克力麥芽；嘉義市的「千葉火鍋（嘉義尊爵館）」的草莓冰淇淋；彰化市「石頭日式炭火燒肉（仁愛館）」的石頭紅茶；台中市「壽喜燒一丁」的霜淇淋都檢出腸桿菌科超標；另外，還有高雄市「極鮮火鍋」的巧克力原料標示違規，上述違規皆已由地方政府衛生局裁處3萬元。

▲食藥署稽查7件飲料、冰品檢驗微生物衛生標準不符規定。

食藥署呼籲，業者應落實自主管理，製備提供飲品、冰品時，應注意製備場所環境及人員操作衛生，盛裝容器要徹底清洗消毒並隨時維持飲品、冰品之儲存溫度及保存狀況，供食品製備用水應符合飲用水水質標準；若供應飲品、冰品不符衛生標準者，經命限期改正而屆期不改正者，將違反食安法第17條規定，依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。