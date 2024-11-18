「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

▲「小王煮瓜」被民眾爆料筷子髒。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

知名米其林店家「小王煮瓜」被民眾爆料整桶筷子跟沒有洗一樣，拿了第一支發現纏著乾掉的衛生紙，再換拿其他支發現上面還有肉末。對此，台北市衛生局今也派員前往稽查，現場查有「垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材及員工飲料混合放置、未設置員工物品專區」等5項衛生缺失。

該名網友在社群上爆料，第一次吃龍山寺排隊名店小王煮瓜，「點完餐準備拿筷子的時候發現整桶筷子跟沒有洗一樣…抓了第一支上面纏著乾掉的衛生紙，再換拿其他支更可怕，上面還有肉末！」

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網友也提到，店員送餐來的時候，有委婉告知說筷子好像有點不乾淨，但店員直接裝沒聽到走掉，「不知道是不是後來看到我們在拍筷桶，才默默把整桶筷子拿走，是說這間店還得過米其林，實在是讓人傻眼…越想越噁心…再也不會去的一次店。」

▲冰箱內食材未覆蓋。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場桌面筷桶內的筷子未查獲異物，另針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，查有「垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材及員工飲料混合放置、未設置員工物品專區」等衛生缺失事項，已責令於11/21前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，依同法44條處6萬到2億元罰鍰。

▲清潔劑與食材及員工飲料混合放置。