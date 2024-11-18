捷運內湖站設「成人新冠疫苗」快打站　11／23大潤發可打公費流感

▲台北市衛生局提醒，要踴躍接種疫苗，及早獲得對抗主流病毒株的免疫保護力。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

秋冬是呼吸道傳染疾病好發時期，國內早在10月就開放施打流感和新冠JN1疫苗。台北市衛生局今表示，捷運內湖站目前設有成人新冠疫苗快打站，11/23也將在大潤發內湖店提供年滿50歲以上民眾公費流感疫苗及新冠JN1疫苗接種服務。

內湖區健康服務中心主任何叔安表示，為鼓勵民眾接種疫苗，特別結合轄內中國醫藥大學附設醫院台北分院於113年11月13日、113年11月26日下午5時至7時在捷運內湖站設置成人新冠疫苗接種站快打站，提供18歲以上民眾接種JN1新冠疫苗。

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另在113年11月23日下午2時至4時在大潤發內湖店（舊宗路一段188號）由台北市立聯合醫院仁愛院區提供年滿50歲以上民眾公費流感疫苗及新冠JN1疫苗接種服務。

台北市衛生局提醒，東北季風來襲氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，符合接種資格者，包括50歲以上民眾、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，要踴躍接種流感疫苗；且出生滿6個月以上民眾即可接種新冠疫苗，疫苗接種後至少2週才能產生保護力，及早獲得對抗主流病毒株的免疫保護力，降低感染流感或COVID-19後發生重症和死亡風險。