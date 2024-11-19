醫生也在練！「健腦操」消百病　大腦損傷恐在20歲就開始

圖、文／早安健康編輯部

「醫生真的很忙…真的你會有burn out（燃燒殆盡）的時候，覺得情緒狀況非常低落，或是跟人開會覺得渙散…可能『你先等我一下』，然後先讓我自己一個人安靜下來，然後我自己幫我自己按個十分鐘，出去真的會感覺到本身的精神真的會差距很多。」

多年來專注在失智症中醫照護的台北市立聯合醫院林舜穀醫師，在工作繁忙中間，也會拿著照護失智同樣原理的穴位按摩，做好自己的生活保健與失智預防。還有你可能認為是老掉牙的「八段錦」，在林舜穀醫師坐著看診一個下午維持同一個姿勢，或是寫論文寫到頭昏腦脹，站起來做幾招，放鬆肌肉、順暢循環，都是最快速、簡單的方法。

平常跟著醫師這樣做，神清氣爽、安穩好眠不是夢。不過若是單純認為這些只是「對症按摩」就太可惜了，更何況，每個人隨著年紀增長，腦神經機能逐漸下降的必經現象，如果沒有好好應對，衰減速度太快，就會變成病理性的「失智」。當你看到這裡時，危機早已開始數十年！

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大腦傷害可能從20歲就開始

林舜穀醫師指出，雖然失智症在老年人中較為常見，但大腦損傷可能早在發病前數十年，甚至20幾歲時就已經開始。這是因為大腦可能會受到各種風險因子的影響，逐漸損害大腦結構和功能。

①生活方式與環境影響的累積

長期高血壓、肥胖、糖尿病等代謝問題會對腦部血管和神經元造成慢性損害。吸菸、飲酒過量、缺乏運動等不健康的生活習慣會加速大腦的退化過程。

②慢性發炎

慢性發炎被認為是失智症發展中的重要機制之一。肥胖、感染或其他健康問題所引發的低度發炎反應，促使神經退化和認知功能的減退。

③神經漸進性退化

以失智症最常見的阿茲海默症來說，β-澱粉樣蛋白和tau蛋白，會在腦內經過數十年逐漸累積。

④早期大腦創傷

年輕時期如果遭受過頭部外傷或創傷性腦損傷，這些傷害會對大腦造成永久性損傷。

⑤基因遺傳

例如阿茲海默症相關基因APOEε4，可能在年輕時期就開始影響大腦的結構和功能，進而導致神經退化的早期發展。

活血化瘀、疏肝理氣防失智

你可能已經看過一些西醫觀點預防或治療的方法，那中醫在這方面的表現如何？林舜穀醫師引用一篇中醫對於高血壓患者預防失智症的分析研究，發現經過15年的追蹤，接受中醫治療的患者罹患失智症的風險降低了24%，其中接受中醫治療超過180天的患者，風險降低至35%。

這項研究表明，中醫療法，特別是使用一些常見的中草藥，具有調節血壓、促進血液循環、減少血管發炎等作用，可能是降低失智症風險的關鍵。

而林舜穀醫師自己的研究則表明，中醫在針對與情緒相關的預防憂鬱症患者罹患失智症的效果方面，接受超過90天中醫治療的患者罹患失智症的風險顯著降低40%。具體的原理是調理氣血、活血化瘀的中醫療法，這可能與中醫強調「氣血不足」可能導致大腦功能下降；「疏肝理氣」等方式來調節情緒，減輕心理壓力，可減少憂鬱情緒對大腦的負面影響。

腦力不好更要練習八段錦

除了穴位按摩，林舜穀醫師在臨床上也加入傳統八段錦做為治療的一環，同時也是他個人日常保健與預防失智的方法。

一篇名為《八段錦運動對具有認知衰弱的老年人之認知衰弱、氧化壓力及慢性發炎的影響：隨機對照試驗》的研究，讓運動組受試者進行24週規律的八段錦運動，而對照組則未進行特定的運動。研究結果顯示，運動組蒙特利爾認知評估得分顯著增加，愛德蒙頓虛弱量表（EFS）得分顯著降低，兩者均優於對照組。此外，抗氧化酶SOD水平顯著上升，而氧化壓力標記MDA平均顯著下降。

這項研究表明，規律的八段錦運動不僅可以改善老年人的認知衰弱，還可以透過調節氧化壓力和慢性炎症反應來促進健康。

撫觸版背後七顛百病消－提升睡眠品質

❶雙手合十於面前，兩腳站立比肩寬，腳跟微微踮起。

❷ 雙手往身後甩，同時腳跟觸地、膝蓋微彎成馬步姿勢，同時口中發出「喝」聲。





❸雙手掌貼在大腿後側，以撫觸方式慢慢往上，依序觸摸兩側臀部、腰部、背部，直到雙手至腰部上方已不易再往上為止。

❹繼續從背面往兩體側撫觸，再到身體前側腹部，接著再往上撫觸到胸部。最後回到面前、雙手合十。





Points.

❶進行動作時，上半身挺直勿往前彎，可讓頸椎與胸椎都能伸展。

❷雙手往後甩時盡量到底，可讓胸椎與腰椎有放鬆效果。

❸膝蓋下彎可使薦椎附近有效伸展。

Tips.

❶如果不便出聲，也可無聲呼氣。

❷Step 2動作可維持5秒， 還可具備打開胸口與肩膀的效果。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：中醫也在練的健腦操，失憶失眠百病消！90天「降40％失智風險」關鍵公開