臉部徵兆7中3「小心有糖尿病」！　醫：很容易長痘痘

▲早期糖尿病可從「臉部徵兆」看出端倪。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，每10人就有1人可能是糖尿病患者。家醫科醫師李思賢指出， 許多人在糖尿病初期無明顯症狀，但能從「臉上」看出一些端倪。他接著分享早期糖尿病「7大臉部警訊」，包括眼周腫脹、毛髮狀態到皮膚糖化的變化，都透露著高血糖的可能性。不過他也強調，糖尿病並非無法逆轉，只要及早發現、正確調整，仍有機會擊敗它。

初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢引述2018年一份法國研究顯示，長期攝取精緻碳水化合物對成年人的臉部吸引力會產生負面影響，這意味著高血糖導致的高胰島素血症，會影響生長因子和性激素的分泌，不僅損害內臟健康，還會改變外貌特徵。

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▲從臉部徵兆能看出潛藏的糖尿病危機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

李思賢根據臨床的看診經驗，統整出「7大臉部徵兆」正提醒著你可能有糖尿病，雖以下警訊僅供參考，最準確的診斷方法還要透過專業的血液檢測。以下症狀一旦超過3個，建議應盡速就醫抽血檢查以確認血糖狀況：

症狀1：眼周浮腫／眼袋

除了年齡問題，眼周浮腫也與慢性發炎／胰島素阻抗有密切相關。

症狀2：頭髮稀疏／頭皮油亮

除了年齡與雄性禿，其實有部分的頭髮稀疏是甲狀腺不足所造成的，而甲狀腺與胰島素阻抗更密切相關。針對頭髮稀疏的問題，不只要檢查雄性荷爾蒙，也要檢驗胰島素、血糖數據。

症狀3：滿臉痘痘

體內荷爾蒙如果失衡，也很容易長痘痘，尤其在胰島素濃度較高的患者，長痘痘的機率比較高。中年後長痘痘不一定是清潔問題，更應該注意荷爾蒙可能已失去平衡，像是雄性素、雌激素、皮質醇或胰島素。臨床上可明顯觀察到若患者把飲食中的糖、炸物去除後，膚況改善非常明顯。

症狀4：黑色棘皮症

黑色棘皮症為高胰島素引起的色素堆積，常見於脖子、腋下、鼠蹊部，或一些關節彎曲處會出現黑色素沉澱，一開始還以為是洗澡沒洗乾淨。有些小孩耐受性好，問題不會從抽血數據反映出來，反而先從皮膚反映出來。

症狀5：嘴唇／口腔乾燥

糖尿病會有多尿情況，容易導致嘴唇乾燥。

症狀6：齒痕舌

當水分累積高、舌頭較浮腫，貼合到牙齒周圍的舌頭範圍就會有些「牙齒的形狀」。其實不光是糖尿病，甲狀腺低下也會有齒痕舌。

症狀7：臉上有斑

除了曬太陽／年紀大，血糖太高也會長斑，當身體長期處於高血糖狀態時，皮膚容易被糖化，就會長出斑。臨床上不少患者在糖尿病好轉後，膚況會獲得明顯改善，皮膚變得光滑、斑也變得比較少，從血糖保養皮膚更有效率。