醫團質疑「波波醫」後門還在　批「假偏鄉計畫」短時間把人塞滿

▲本土小牙醫聯盟今日再度召開記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「波波醫」爭議延燒，總統賴清德昨日承諾不會提高波波牙醫實習名額，也會嚴守醫師國考的門檻不放寬，偏鄉醫療計畫優先招收本國學歷畢業生。但仍有牙醫團體擔憂，衛福部會以假偏鄉計畫繞過原有公告機制去開放更多波波名額，計畫的績效指標中的訓練人數像是「短時間把人塞滿」，而不是偏鄉醫療改善程度，根本是「假偏鄉計畫」。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今日上午再度舉行記者會，回應賴清德和衛福部昨日的說明。理事長黃映綺醫師表示，賴清德說會優先以本國學歷畢業生充實偏鄉人力，但衛福部的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部份，「本國學歷要有牙醫師執照才能申請，波波卻沒有執照就能申請，何來本土優先？應該所有申請者應皆具備牙醫師執照才能申請，才具公平性。」

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黃映綺也提到，假偏鄉計畫唯一的績效指標是「訓練之招募人數」，而不是偏鄉醫療的改善指標，這顯示對衛福部而言，招到很多波波來實習才是最重要的事情，「衛福部排除已有執照的一萬多名牙醫，堅持花24億訓練無照波波，且人數外加在賴總統昨日說的每年公告的50名外，不就是專為波波開後門嗎？」

陽明交通大學牙醫系教授林元敏也進一步指出，波波出國唸書不像本國學生有經過入學考試篩選和教育部把關教學品質，程度良莠不齊，教學現場遇到相當大的困難，且波波又不歸衛福部、教育部、考選部任何部會管理，就算實習表現再差也無法退訓，而PGY雖然可以退訓，卻曾發生被退訓的波波去提告醫院，讓老師不堪其擾。

林元敏認為，衛福部既然要把106年學歷採認原則納入新的醫師法施行細則，「排除函授、遠距教學、以及未對外公開招生」等規定，那應該要收回之前衛福部和考選部聯手違法放水的波波的醫師執照。

不過針對此事件，衛福部昨日傍晚大動作召開記者會強調，不論國內外醫學生都必須經過國考篩選，只要有合格、合法的執業登記，屬於合格醫事人員，衛福部願意為其品質掛保證。