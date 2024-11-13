「眼周」最先看出衰老！醫公開「7秘訣」延緩老化

▲眼周肌膚十分脆弱。（示意圖／達志影像）

文／常青月刊

眼睛周圍的肌膚，往往是衰老最先顯現的地方。眼周肌膚的脆弱特性，讓它比其他部位更容易受到環境影響和生活習慣的損傷，提早出現細紋、鬆弛、黑眼圈等老化跡象。

為什麼衰老，容易從眼睛周圍（眼周）肌膚，開始出現？

[廣告]請繼續往下閱讀...

重症醫師黃軒指出，結構上的薄弱、膠原蛋白及皮脂腺的不足、毛細血管循環不良，加上現代生活中熬夜及用眼過度的壓力，進一步加速眼周老化。因此，了解眼周老化的原因，並掌握有效的保養方法，對延緩衰老尤為重要。

1、結構脆弱

首先，眼周皮膚的結構，非常脆弱，皮膚厚度，只有臉部皮膚的三分之一左右，因而抵抗環境刺激的能力較弱。

2、膠原蛋白低

膠原蛋白含量低，則使得眼周肌膚彈性差，易於形成細紋。研究指出，隨著年齡增長，眼周的膠原蛋白和彈性纖維會顯著減少，造成肌膚鬆弛，形成眼袋及皺紋。

3、皮脂腺少

此外，眼周皮脂腺分布少，導致保濕能力弱，皮膚易於乾燥。根據研究顯示，眼周皮脂腺的分布量，僅為其他面部皮膚的40-50%，這使得眼周皮膚更易因乾燥產生細紋。

4、毛細血管密集

眼周的毛細血管密集，卻因代謝循環不良，經常出現黑眼圈和浮腫現象。多項研究指出，眼周毛細血管的血液流速較慢，長期循環不良會使肌膚呈現暗沉及疲憊感。

5、夜間熬夜

夜間熬夜是加速眼周老化的原因之一。根據研究，熬夜會影響身體生物鐘，導致眼周微循環不良和膠原蛋白生成減少，使眼部老化問題更加顯著。

6、過度使用

許多上班族及學生，因為需要長時間看電腦或書本，造成眼周肌膚負擔，研究指出，這種持續性的用眼壓力會加劇自由基的生成，破壞肌膚細胞結構，促進老化。

如何日常減緩眼周肌膚老化？

眼周肌膚較脆弱，容易顯現衰老痕跡，因此日常保養，需加倍用心。以下是專家建議的幾個有效幫助減緩眼周肌膚老化：

1、選擇合適的保濕產品

眼周皮膚的保濕非常重要。選擇含有玻尿酸、甘油、維他命E等成分的保濕眼霜，有助於提升水分，保持肌膚柔軟和彈性，避免因乾燥而形成細紋。產品中若含有神經醯胺（ceramide），也有助於加強皮膚屏障功能，鎖住水分。

2、使用抗氧化成分的抗衰老產品

抗氧化成分如維他命C、維他命E、綠茶多酚等，有助於對抗自由基的傷害，減緩因環境污染及紫外線引起的老化現象。含有肽類成分（peptides）的眼霜可以幫助提升膠原蛋白生成，減少細紋和皺紋。

3、加入眼周按摩

適度的眼周按摩，可促進微循環，有助於減少黑眼圈和浮腫現象。使用無名指輕輕按壓眼周肌膚，沿著眼眶從內眼角往外輕輕滑動，有助於舒緩疲勞及促進血液循環。但要避免過度用力，以免拉扯肌膚。

4、防曬保護

眼周肌膚，同樣需要防曬保護。選擇含防曬成分的眼霜或戴上墨鏡，避免紫外線直接照射眼周，減少因日曬而加速的膠原蛋白流失和色素沉著。

5、控制作息，避免熬夜

熬夜，會影響身體的自我修復能力，尤其對眼周肌膚的代謝循環有負面影響。應盡量保持規律的作息，確保每晚6-8小時的睡眠。若必須晚睡，可以在臨睡前使用冷敷或熱敷，幫助眼部血液循環，緩解疲勞。

6、減少眼睛過度使用

長時間使用電子設備容易讓眼睛疲勞，建議採用「20-20-20」法則：每20分鐘讓眼睛休息，凝視20英尺（約6公尺）遠的地方，持續20秒，幫助眼睛放鬆，減少眼部肌肉的壓力。

7、生活中的抗老食物

多攝取富含抗氧化物的食物如莓果、堅果、綠茶及深色葉菜，有助於保護眼周肌膚，延緩老化過程。Omega-3脂肪酸也有助於保持肌膚彈性，建議適量攝取魚類、亞麻籽等富含Omega-3的食物。

延伸閱讀：

·眼周細紋洩年齡！醫認證「5個小秘訣」輕鬆改善 擦眼霜要用無名指輕拍

·有眼袋老10歲！眼袋手術內開、外開差在哪？ 醫解答「兩者差異、適用對象」