小朋友「連中2鏢」！醫嘆：今年是群毒亂舞的一年

▲最近好多小朋友生病，且是多種病毒輪流中鏢。（示意圖／南投縣政府提供）

記者李佳蓉／綜合報導

不只腸病毒疫情還在燒，疾管署昨（12）日表示，今年冬季流感疫情有較嚴重的跡象。一堆人生病，也讓中西醫師洪啓豪有感表示，今年是「群毒亂舞」的一年，臨床上遇到小患者先是感染腺病毒燒不停，過沒多久再來一次腸病毒；而另一位小朋友則是先得黴漿菌肺炎，以抗生素治療後，又染上腸病毒。

洪啓豪醫師在粉專《中西醫師洪啓豪 泰陽中醫》發文指出，今年因為氣候異常、秋老虎特別熱，導致這時候仍有腸病毒好發的情況。而事實上，以往夏天才好發的腸病毒，他在臨床上觀察到這幾年都有在秋冬發生的機率，且近年的腸病毒也會有成人發病的案例，「這些都是病毒、微生物在改變的情況」。

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▲腸病毒疫情還在燒，針對容易感冒的孩子，醫師建議要搭配體質調理。（示意圖／CFP）

洪啓豪強調，調理體質不是短期一蹴而就的事，特別是對於「時常容易感冒」的孩子而言，雖「快速壓制症狀」沒有錯，但仍要搭配體質的調理，「否則，這類體質的孩子就會狠狠的教訓大家，什麼叫做『快不起來』、『欲速則不達』臨床上這是真有其事。」

疾管署昨日公布，上周國內腸病毒就診逼近2.1萬人次，超越春夏疫情，為今年單周最高。而流感沒有進入流行，近期相關就診也沒有特別高，但是10月以來重症、死亡比過去十年多，分析原因，目前流感主要流行病毒型別是延續夏季的A型H1N1，相較於A型H3N2與B流，H1N1流行會導致本流感季出現重症、死亡的風險升高。

疾管署副署長羅一鈞提到，新冠疫情造成的免疫負債持續，流感、新冠等其他呼吸道病毒流行情況也會高；而且過去經驗來說，流感季不會僅有一波病毒，春節前後還可能會出現病毒型別轉換。