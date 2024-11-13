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燕麥奶「越喝越餓」小心變胖！營養師揭3真相：不等於牛奶

▲燕麥奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲燕麥奶比牛奶健康？營養師：過量飲用可能導致體重增加。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

近來植物奶正夯，許多人為了保持完美體態，紛紛轉向熱量較低的燕麥奶，以替換平日的牛奶。不過，營養師李婉萍提醒，其實燕麥奶「並非奶類飲品」，而是以澱粉為主要成分，因此過量飲用不僅會讓體重增加，還可能導致營養不均衡。

李婉萍在臉書發布影片指出，燕麥奶與牛奶實際上是兩種完全不同的產品，其中燕麥奶並非奶類飲品，而是以澱粉為主要成分。此外，許多燕麥飲品會額外添加油脂，增加熱量，從而可能引起體重增加。至於燕麥奶為何會被視為健康飲品，李婉萍解釋，主要是因為它富含膳食纖維，並對降低膽固醇具有一定效果。

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李婉萍提出了以下三點需要注意的事項：

1.燕麥奶為澱粉，易引發血糖飆升：雖然燕麥奶富含膳食纖維，有助於腸道健康，但其高澱粉含量可能會引發血糖波動，讓人更快感到飢餓，吃下更多食物，導致體重增加。

2.燕麥奶不等於牛奶：飲用過量容易造成營養不均，這樣可能無意中增加總熱量攝取，尤其如果一天中的飲食中已經有其他高澱粉類食物，燕麥奶的過度攝取可能會加重這種情況。

3.燕麥奶添加油：許多市售的燕麥飲品在製作過程中會額外添加油脂，這些油脂可能是為了改善口感和增強飲品的滑順度，然而這樣的添加會顯著提高其熱量。

李婉萍提醒，一杯燕麥奶大約等於兩份主食，糖尿病患者應將其視為澱粉代換，並控制總熱量攝取，為了維持血糖穩定，建議飲用燕麥奶時應搭配高蛋白質食物，如茶葉蛋或荷包蛋。此外，為了補充飲食中可能不足的鈣質，應搭配富含鈣的食物，如芝麻、小魚乾、豆乾及深綠色蔬菜。

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關鍵字： 燕麥奶 牛奶 健康 營養 血糖

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