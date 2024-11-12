女大生臉爆痘痘！　醫問「枕頭套多久才洗」搖頭：都睡在馬桶上

▲研究顯示，枕頭套一週沒洗，細菌量比馬桶高出1.7萬倍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

枕頭每天睡，而包裹在外的枕頭套你多久洗一次？皮膚科醫師徐常捷示警，有研究發現，枕頭套如果一週沒清洗，上面附著的細菌量比馬桶多出1.7萬倍，等於大多時間「都睡在馬桶蓋上」。他接著分享一名女大生北上求學，卻驚覺臉上大爆痘，且右臉比左臉嚴重，在醫師抽絲剝繭下，揪出凶手是躺了一學期都沒洗的枕頭套，惡化痘痘的產生。

徐常捷醫師近日在《醫師好辣》節目中分析，枕頭套「（對細菌）到底多營養？」他表示，人們每天臉上都會掉皮屑，頭皮則有頭皮屑，加上有時流汗、流口水，臉部及頭皮都會出油，或是卸妝沒卸乾淨等因素，使得枕頭套成為細菌超營養的培養皿。

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▲女大生狂冒痘痘，竟和數個月沒洗的枕頭套有關。（示意圖／達志）

徐常捷接著分享一名女大生，從南部北上求學就住在宿舍裡，最近發覺臉上痘痘狂冒，也找不出原因，內心不禁納悶，「高中念書還沒那麼嚴重，怎麼上大學後變那麼嚴重？」醫師指出，造成痘痘加劇的原因很多，包括飲食亂吃、不睡覺、沒洗臉，但當下瞧見女子的右臉比左臉更慘，表示是「局部因素」所造成。

徐常捷好奇問，「你睡覺睡哪邊？枕頭套多久沒洗了？」女大生這才想起自己都是趁著放假返鄉才洗枕頭套，此次已經一學期沒回家了，也代表時隔一學期沒清潔枕頭套了，才會使其成為細菌滋生的溫床，害得臉上皮膚痘痘長不停。

枕頭套究竟用多久就要洗？徐常捷說明，建議每週都要洗，尤其是臉部膚質比較容易出油，或是抹乳液、有化妝的人，最好每週都能換洗枕頭套，以維持健康與清潔。