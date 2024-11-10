疲憊不一定是氣虛！中醫曝「體質分9類」　身體狀態秒判斷

▲中醫師提醒，體質分9大類，調養身體仍要諮詢專業醫師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

每個人先天體質不同，但除了受遺傳影響，也會因後天的生活習慣、飲食、運動、環境、甚至年齡等因素而改變。中醫師指出，一般來說，中醫將體質分9大類，但每個人的體質往往是多種體質的綜合體，因此調養身體還是要諮詢專業中醫師診斷。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳依庭指出，門診常遇到民眾認為疲憊就是氣虛，自己吃人參就可以補氣，但中醫對於體質有許多種分類方式，且除了了解身體的需求，心靈健康同樣不可忽視，調養體質不僅僅是單純調理身體，還需要關注心靈的平衡。

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陳依庭說，順應季節更替，身體也在悄悄發生變化，不同時節也有對應的養生之道，因此建議在調理體質與尋求養生時，還是要諮詢專業的中醫師，找到最適合自己的方法。而在體質方面，依據《中醫體質分類與判定》將體質分成以下9大類。

1. 平和質：這類人通常體型勻稱，既不胖也不瘦，心態也比較平穩，面色紅潤，精力充沛，睡眠品質好，對環境變化的適應能力強，生病的機會比較少。

2. 氣虛質：這類人的體型常見肌肉不夠結實，覺得元氣不足，說話聲音較弱，容易氣短，懶得說話，並且不太耐受風寒，容易感冒。

3. 陽虛質：這類人往往肌肉鬆軟、皮膚白胖，容易感覺怕冷，手腳也常常是冰涼的，喜歡吃熱的食物，精神較為低落，夏天耐得住，但冬天很難受，容易患上寒症和腰腿痛等。

4. 陰虛質：這類人體型偏瘦，性情急躁，常覺得口乾咽燥，喜歡喝冷飲，大便容易乾燥，眼睛和皮膚常常乾澀，不耐受高溫和乾燥的氣候，容易便秘。

5. 氣鬱質：這類人性格內向，敏感，容易多疑，神情較為抑鬱，常常覺得煩悶不樂，對精神上的刺激適應較差，容易受到驚嚇。

6. 血瘀質：這類人膚色偏黯，舌頭顏色紫暗，嘴唇也可能呈紫色或黯淡，頭髮容易掉落，女性可能在月經期間容易出現血塊。

7. 痰濕質：這類人體型常常肥胖，腹部鬆軟，痰多，喜歡吃油膩甜食，不太適應濕重的氣候，特別是梅雨季節，容易罹患高血壓、糖尿病、高血脂等問題。

8. 濕熱質：這類人性情急躁，容易心煩，臉上常常有油光，口苦，舌苔黃膩，不耐受濕熱交替的長夏天氣。

9. 特秉質：這類人體質較為特殊，常常會出現過敏症狀，如喉嚨癢、鼻塞、打噴嚏等，容易患上哮喘、蕁麻疹、濕疹或花粉症，對外界環境和氣候變化的適應能力較差。