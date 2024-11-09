腸病毒2天帶走女嬰！醫憶「粉紅泡沫狂冒」嘆：曾奪走78條小生命

▲醫師發現最近兒科急診的腸病毒病童，皮膚疹嚴重。（圖／吳昌騰醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

今年腸病毒疫情趨勢反常！疾管署副署長曾淑慧表示，要到12月底才會脫離流行。醫師吳昌騰表示，最近兒科急診腸病毒感染的患者不少，這讓他想起1998年，一名女嬰出現典型手足口病症狀，隔天卻意識不清，緊急送醫插管「粉紅泡沫液體」狂冒，不久後因心肺衰竭病逝，後經調查罪魁禍首就是腸病毒71型，而那年最終奪走78條小生命。

兒科急診醫師吳昌騰在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文示警，最近兒科急診感染腸病毒的人還真不少，且病童的皮膚疹症狀都蠻誇張的。而根據疾管署近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。呼籲國人保持警覺。

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吳昌騰回想起1998年「一場病毒的流行病在孩子間蔓延」，他說，除了發燒外，病童的手腳掌、臀部等處都起了紅疹或水泡，口中冒出會疼痛的潰瘍。就在某一天，一名1歲2個月大女嬰被媽媽帶到小兒科門診，主訴是發燒，伴隨口腔潰瘍，手、腳和膝蓋長疹子，媽媽對於女兒高燒不退、躁動不安、食慾減退、入睡困難及無力站立的情況非常擔心。

吳昌騰說，當時醫師診斷為典型手足口病，只要吃些退燒藥，多休息、多喝水就好。怎料隔天女嬰被帶到兒科急診時，已經發生意識不清、發紺等症狀，當下第一線兒科急診醫師為她插上氣管內管，竟驚見大量粉紅色泡沫狀液體從氣管內冒出，緊急將她送到兒童加護病房，不久後卻發生心肺衰竭，經CPR無效後，女嬰被宣布死亡。

▲腸病毒71型當年奪走78條孩童的性命。（示意圖／LibreStock）

「這麼快！是的，就是這麼快！」吳昌騰感嘆，那一年這病毒釀成千上萬名孩童染疫，嚴重時更可能導致腦脊髓炎併發心肺衰竭，當年奪走78條小生命。後來經研究調查，確認罪魁禍首就是腸病毒71型，「腸病毒71型的可怕－會致命的！」

吳昌騰說明，腸病毒感染最常見手足口病、疱疹性咽峽炎，而人類是它唯一的傳染途徑。一般腸病毒的潛伏期約2～10天，平均3～5天，其主要經由腸胃道（糞－口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸患者皮膚水泡的液體而受到感染，新生兒則可能透過胎盤、孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。

吳昌騰進一步衛教，在腸病毒發病前數天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強，而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8～12週。

吳昌騰提醒家長，若家中有感染腸病毒的小孩，尤其是3歲以下，一旦出現「昏睡」、「嘔吐」或是「肌躍型抽搐」等症狀，必須住院治療，恐有危及生命的可能，可能有腦炎、心肌炎等併發症。他也強調，目前有針對腸病毒71型的疫苗，家長可帶孩子前往接種。