科技海綿千萬「別帶進廚房」　譚敦慈示警：用錯恐致癌

▲無毒教母提醒科技海綿的使用注意事項。（圖／翻攝自YouTube／健康零距離）



記者楊庭蒝／綜合報導

近年來，科技海綿因其清潔效果佳且不需額外添加清潔劑，廣受家庭主婦青睞，特別是用來去除杯子上的茶垢與水漬。然而，醫學專家警告，科技海綿若用於廚房，尤其是在接觸到高溫或油污時，可能釋出有害物質，對健康帶來潛在風險。

家醫科醫師陳柏臣在健康節目《健康零距離》中指出，科技海綿由三聚氰胺和甲醛合成的「美耐皿」樹脂製成，當接觸高溫或油脂時，可能會分解釋出有毒成分，若清潔餐具後未徹底沖洗，毒素殘留將可能被食用。陳柏臣特別提醒，使用科技海綿清潔廚房餐具時需格外小心，以免因毒素累積導致健康風險。

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專業「無毒教母」譚敦慈亦強調，不建議將科技海綿用於廚房，並指出科技海綿適合用於清潔浴室或馬桶等非食品接觸區域。譚敦慈進一步解釋，過去中國大陸曾發生三聚氰胺添加於奶粉的事件，導致大量嬰幼兒罹患腎結石及泌尿系統疾病，強調三聚氰胺並非安全物質，應避免誤食風險。

小兒感染科醫師林筱琪則補充，科技海綿中的三聚氰胺若被人體攝入，不僅會對膀胱和腎臟構成威脅，長期累積甚至可能增加鼻咽癌的風險。她提醒，科技海綿本身屬於毒化物，接觸高溫油脂後會提升健康風險，建議民眾謹慎使用。

譚敦慈還提醒，廚房中的菜瓜布和抹布容易發霉，細菌量甚至可能比馬桶還高。她建議選擇較薄、不易殘留食物殘渣的菜瓜布，並強調抹布應定期晾乾、避免潮濕環境，當出現黑點時則應立即更換，以確保家庭環境的清潔與健康。

