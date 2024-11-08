孕婦妊娠糖尿病異常逼近2成！早產剖腹風險增　靠這4招穩血糖

▲妊娠糖尿病孕婦會增加剖腹產、早產、胎兒過大風險。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

政府產檢中有補助1次妊娠糖尿病篩檢，衛福部國健署今（8）日公布最新統計，妊娠糖尿病篩檢結果異常的比率為17.4%。如果孕婦本身有妊娠糖尿病，包含剖腹產、早產、胎兒過大等風險都會增加，建議可以透過「控糖4招」穩定血糖，包括：維持健康體重、均衡飲食、適度運動及血糖監測。

根據國外研究指出，妊娠糖尿病孕婦的剖腹產機率是未有妊娠糖尿病孕婦的1.16倍，早產風險為1.51倍、胎兒過大的風險為1.57倍；然而，研究也發現，透過篩檢並及早治療，可以有效降低相關的風險。

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國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，目前政府補助孕婦14次公費產檢，並於孕期第24至28週補助1次妊娠糖尿病篩檢，據統計，該次妊娠糖尿病篩檢結果異常的比率為17.4%。為保障母嬰健康，國健署提醒，孕期除了養成定期產檢的好習慣之外，也要注意控糖。

首要是體重健康，林真夙指出，孕媽咪體重的增加可依懷孕前的身體質量指數〔BMI=體重(公斤)/身高2(公尺2)〕做對照，並進行整體熱量攝取的規劃，避免體重增加過多或過快，以BMI為18.5~24.9為例，孕期平均增加11.5~16公斤為宜。

其次是飲食均衡，建議均衡攝取6大類食物，另由於懷孕期間因賀爾蒙的改變和基礎代謝率的增加，會較容易感到飢餓，建議可以適量攝取低熱量的健康點心，如：原味海苔、無糖豆漿、新鮮水果等，避免高熱量零食。

懷孕期間也建議適度運動，以降低妊娠併發症的發生率，建議每週至少運動3天，每次30-60分鐘，並於通風明亮、溫度適中及避免溼滑的環境中運動，在運動過程中要留意身體狀況，如果運動時容易低血糖，建議可在運動前補充1份醣類點心（約等於攝取15公克的糖），如：蘇打餅乾3片、1杯240 ml的鮮奶。

最後是定期監測血糖，一來減少低血糖的發生，而良好的監測也可以改善周產期併發症，若為妊娠糖尿病孕婦，建議每日至少監測4次血糖(包含早上空腹1次加上3正餐餐後各1次)，血糖目標為空腹小於95mg/dL、餐後1小時小於140mg/dL及餐後2小時小於120mg/dL。