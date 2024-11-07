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信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

▲▼北市衛生局稽查信義區養生膳食店。（圖／北市衛生局提供）

▲北市衛生局稽查信義區養生膳食店食材未覆蓋。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

網友驚爆在北市信義區養生膳食店發現店家竟使用「洗衣袋」去煮中藥滷包。北市衛生局今（7）日前往稽查，現場工作區沒有發現洗衣袋，業者也強調滷包是使用棉布袋，不過仍然有包含食材沒有覆蓋等3項衛生缺失，已經要求業者限期改善，否則將開罰。

民眾在社群網站Threads上貼出照片，指有養生膳食業者使用洗衣袋去煮中藥滷包，後續也被網友挖出店家是北市信義區「珍の饌養生膳食」，北市衛生局隨即派員前往針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查。

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北市衛生局科長林冠蓁表示，現場工作區未見洗衣袋，業者表示滷包是使用棉布袋。不過另查有未出示員工健康體檢報告、食材未覆蓋及食品業者未登錄等缺失，已責令11月14日前改善完成。

期屆複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，依同法44條處6萬到2億元罰鍰，食品業者期屆未登錄部份依食品安全衛生管理法第8條第3項及第47條規定處3萬到300萬元罰鍰。

▲▼北市衛生局稽查信義區養生膳食店。（圖／北市衛生局提供）

▲北市衛生局稽查信義區養生膳食店，業者強調使用棉布包滷中藥。（圖／北市衛生局提供）

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