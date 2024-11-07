立冬保養好時機！中醫推「泡腳+按摩4穴道」增元氣

▲立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是二十四節氣中的立冬，象徵冬天的開始，不少人會趁此時吃藥膳補身。中醫師指出，這個時節若保養得宜，對於較弱的臟腑功能之提升大有助益，而穴道保養建議從「腎經」和「肝經」切入，建議民眾可以配合泡腳，再透過足部4個穴道壓按，以減少消耗，增加元氣的儲存；至於藥膳湯則推薦「山藥蓮子排骨湯」可以補脾腎養心。

這幾天受東北季風影響，各地氣溫明顯下滑轉涼，信義馬光中醫中醫師李宗明表示，立冬是冬天的開始，同時象徵一年中的忙碌將要回歸到平和與安寧的階段，大自然萬物準備休養生息，為來年的春天打好基礎。建議此時可讓生活作息順應天地、早睡晚起，讓冬天養「藏」的功能發揮得更好。

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▲立冬穴道養生推薦穴道按摩。（圖／馬光中醫提供）

李宗明建議可做穴道保養，並從「腎經」和「肝經」切入，腎臟對應「水」元素，季節相應冬天，而搭配肝經的保養能夠讓我們腎的養「藏」更順利、減少消耗，增加元氣的儲存。

例如：太溪、大鍾、水泉、照海，可以配合泡腳按摩的方式來做保養; 這幾個穴道位在我們腳踝內側下方，可以準備約40度的水泡腳，一邊針對這幾個穴位做按壓。

此外，肝經從中封、中都等穴道做按摩，也是非常適合這個時節的穴道保養。中封穴在腳踝前內側，中都穴在小腿內側中點上方的凹陷處，緊貼脛骨，按摩可以協助調和肝經的疏發，和諧腎的封藏，有空的時候都可以按摩。

李宗明也建議可以做「禪定練習」，先從腹式呼吸開始，讓副交感神經開始啟動，放鬆身體，一天的事情慢慢沈澱下來，接下來把精神集中在下丹田（肚臍後方三指幅）、中丹田（膻中穴）或上丹田（第三腦室）的位置，保持10分鐘，就會有把一整天的壓力給消除許多的效果出現。





▲立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

俗話說「立冬補冬，補嘴空」，李宗明推薦可以食用「山藥蓮子排骨湯」，山藥具有補脾補腎的功效，蓮子養心，搭配補氣的紅棗與養精的枸杞，是一道色香味俱全的美膳。

李宗明提醒，立冬時要順應大自然，除了平日生活工作之餘，能夠讓身心放鬆，提早休息，多一些靜態的活動，例如：看書、涵養內在，就能養精蓄銳度好好地度過這個冬天。

立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯

材料：排骨 300g、山藥 500g、乾蓮子 50g、紅棗 6顆、枸杞 1茶匙、薑 4~5片、米酒 1大匙、鹽 1/2茶匙、水適量

烹飪方式：

1.滾水川燙排骨洗淨，薑去皮切片，乾蓮子洗淨備用。

2.鍋中放入薑片、排骨、蓮子、紅棗加上適量的水，先中火煮至滾沸後轉小火蓋鍋蓋燉煮25分鐘。

3.最後加入山藥塊煮7-8分鐘後，加入枸杞、米酒及鹽調味，即可享用。

※素食者可以不放排骨烹飪。