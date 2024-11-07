ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

立冬保養好時機！中醫推「泡腳+按摩4穴道」增元氣

▲▼立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

▲立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是二十四節氣中的立冬，象徵冬天的開始，不少人會趁此時吃藥膳補身。中醫師指出，這個時節若保養得宜，對於較弱的臟腑功能之提升大有助益，而穴道保養建議從「腎經」和「肝經」切入，建議民眾可以配合泡腳，再透過足部4個穴道壓按，以減少消耗，增加元氣的儲存；至於藥膳湯則推薦「山藥蓮子排骨湯」可以補脾腎養心。

這幾天受東北季風影響，各地氣溫明顯下滑轉涼，信義馬光中醫中醫師李宗明表示，立冬是冬天的開始，同時象徵一年中的忙碌將要回歸到平和與安寧的階段，大自然萬物準備休養生息，為來年的春天打好基礎。建議此時可讓生活作息順應天地、早睡晚起，讓冬天養「藏」的功能發揮得更好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立冬穴道養生推薦穴道按摩。（圖／馬光中醫提供）

▲立冬穴道養生推薦穴道按摩。（圖／馬光中醫提供）

李宗明建議可做穴道保養，並從「腎經」和「肝經」切入，腎臟對應「水」元素，季節相應冬天，而搭配肝經的保養能夠讓我們腎的養「藏」更順利、減少消耗，增加元氣的儲存。

例如：太溪、大鍾、水泉、照海，可以配合泡腳按摩的方式來做保養; 這幾個穴道位在我們腳踝內側下方，可以準備約40度的水泡腳，一邊針對這幾個穴位做按壓。

此外，肝經從中封、中都等穴道做按摩，也是非常適合這個時節的穴道保養。中封穴在腳踝前內側，中都穴在小腿內側中點上方的凹陷處，緊貼脛骨，按摩可以協助調和肝經的疏發，和諧腎的封藏，有空的時候都可以按摩。

李宗明也建議可以做「禪定練習」，先從腹式呼吸開始，讓副交感神經開始啟動，放鬆身體，一天的事情慢慢沈澱下來，接下來把精神集中在下丹田（肚臍後方三指幅）、中丹田（膻中穴）或上丹田（第三腦室）的位置，保持10分鐘，就會有把一整天的壓力給消除許多的效果出現。

▲▼立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

▲立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯。（圖／馬光中醫提供）

俗話說「立冬補冬，補嘴空」，李宗明推薦可以食用「山藥蓮子排骨湯」，山藥具有補脾補腎的功效，蓮子養心，搭配補氣的紅棗與養精的枸杞，是一道色香味俱全的美膳。

李宗明提醒，立冬時要順應大自然，除了平日生活工作之餘，能夠讓身心放鬆，提早休息，多一些靜態的活動，例如：看書、涵養內在，就能養精蓄銳度好好地度過這個冬天。

立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯

材料：排骨 300g、山藥 500g、乾蓮子 50g、紅棗 6顆、枸杞 1茶匙、薑 4~5片、米酒 1大匙、鹽 1/2茶匙、水適量

烹飪方式：
1.滾水川燙排骨洗淨，薑去皮切片，乾蓮子洗淨備用。
2.鍋中放入薑片、排骨、蓮子、紅棗加上適量的水，先中火煮至滾沸後轉小火蓋鍋蓋燉煮25分鐘。
3.最後加入山藥塊煮7-8分鐘後，加入枸杞、米酒及鹽調味，即可享用。
※素食者可以不放排骨烹飪。

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

關鍵字： 立冬 養生 藥膳 穴道 中醫

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「10款健康食品」越吃越胖！　營養師點名1飲料：比可樂還多糖

怨父親拋家棄子長達30年！諮商師新書「放下父能量」療癒創傷

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」　醫驚：真的很奇怪

北市萬華區首爆本土登革熱　無新北風險區活動史「感染源不明」

立冬保養好時機！中醫推「泡腳+按摩4穴道」增元氣

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」　醫曝：1習慣害的

信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

徐若瑄罹甲狀腺癌！早期症狀不明顯易拖延　1族群風險高3倍

誤信受孕偏方！同性伴侶用「滴精法」求子　醫示警3大風險

一圖秒懂根莖食材發芽能不能吃　專家曝：馬鈴薯、花生恐生毒性

讀者迴響

回到最上面