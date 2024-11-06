徐若瑄爆罹癌！甲狀腺癌「2大警訊」　醫：初期幾乎無症狀

▲徐若瑄驚傳罹患甲狀腺癌。（圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女星徐若瑄今年初罹患甲狀腺癌，她本人透露，的確是在每年的固定健檢中查出並確診，為長在喉嚨內的零期癌。醫師指出，甲狀腺癌好發於年輕女性，發生初期幾乎無不適症狀，需定期以超音波檢查才有機會早期診斷，僅少數人可能會有「聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大」。一般來說，若能在早期診斷，10年存活率可達90～95%。

「甲狀腺癌」是內分泌系統最常見的癌症，根據衛福部最新癌症登記資料顯示，其已成為國人發生第9大癌症，女性第4大癌症。顯示甲狀腺癌好發於女性，藝人李明依、寶媽也都是病友。

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北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病的發展及預後也會有所差異。而根據細胞的分化程度，甲狀腺癌可分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型。

▲甲狀腺癌好發在年輕女性，發生初期幾乎無不適症狀。（圖／記者李佳蓉攝）

沈彥君表示，慶幸的是，大多數罹患甲狀腺癌的病理類型為乳突癌，佔8成以上，好發於20～45歲女性，其次為濾泡癌，近1成，好發於40～50歲年齡層，這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%。

雖然甲狀腺癌好發在年輕女性，但熟齡族群仍有可能發生。沈彥君提醒，甲狀腺癌初期幾乎無不適症狀，只有少數人會有聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，大多數人都是因為健康檢查意外發現。

沈彥君說，在篩檢上，目前最快速的影像檢查是甲狀腺超音波，可清楚檢視整體甲狀腺，找出可疑的結節，如果有疑慮的病灶，建議進一步安排細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。