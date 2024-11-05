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泌尿醫：精液有淡淡腥味　「3狀況」小心了

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▲精液出現3種狀態要留意。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

男性高潮射精是很自然的生理反應，但「精液有味道」到底健不健康？泌尿科醫師高銘鴻在粉專發布影片指出，正常的精液會有淡淡的腥味，與其組成成分有關，一旦出現精液很臭、顏色/型態異常，以及偏水狀等3種情況，就得留意可能是生殖系統出問題的警訊。

高銘鴻曾指出，精液為男性生殖系統的重要組成部分，其涉及生育能力與性健康，主要的成分包括來自睪丸的精子、攝護腺液、精囊液和輸精管液，這些成分提供精子存活所需的營養和運動能量。他說，在正常情況下，精液的顏色應為乳白色或灰白色，但顏色與氣味能因個人因素而改變，例如飲食、藥物、疾病或感染等都可能使精液變色或產生氣味變化。

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高銘鴻說，當精液出現「3種狀況」要小心：

－有臭味、或呈現固體狀：太久沒有射精。

－顏色黃又臭、很像膿液：恐是攝護腺發炎或感染性病的跡象。

－觸感偏水狀：已經射過太多次了。

「別再戒色了，不打手槍更傷身！」高銘鴻曾示警，短時間內禁尻不會怎麼樣，但更多時間不打手槍，其實會對泌尿系統有不良的影響，像是攝護腺會鈣化，甚至容易發炎，因精液有一部分是從攝護腺來的，分泌液體卻沒有排出去，它就會積在那邊。

此外，高銘鴻說，還有儲精囊也會分泌儲精囊液，久了之後就會變成固態，所以會聽到有人很久沒打手槍，發生性行為或久違的打手槍時會疼痛，甚至會有儲精囊的結石，看起來稠稠的，甚至還有血色。

有人發問，所以禁尻根本對身體一點幫助都沒有？高銘鴻提到，「我覺得這可能比較像精神上的儀式，但對身體上其實不是很好。」

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