糖尿病患罹帶狀疱疹恐影響控糖　醫示警：中風、心肌梗塞風險增

▲歐弘毅醫師提醒，糖友除了注意血糖控制，也要小心4大感染性疾病。（圖／糖尿病衛教學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬是流感好發季節，醫師指出，對於50歲以上民眾來說，隨著年齡增加、免疫力降低，帶狀疱疹的感染風險也會明顯提高。糖尿病患者又更要小心，該族群罹患帶狀疱疹的可能性是一般人的兩倍，後續神經痛的機會也更高；另值得注意的是，帶狀疱疹對糖尿病患者的血糖控制有負面影響，且有可能增加發生中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、成大糖尿病防治中心主任歐弘毅說明，糖尿病患者因為其免疫功能受疾病影響，更容易誘發帶狀疱疹。相關研究指出，第2型糖尿病患者患上帶狀疱疹的可能性大約是一般人的兩倍 ；發生疱疹後神經痛，糖尿病患者的發生率也比一般人高1.5倍。

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歐弘毅指出，許多糖尿病患者在未罹患帶狀疱疹時往往不以為意，直到發病並出現嚴重結痂和劇烈疼痛後，才會前來就診，但是帶狀疱疹如果未能及時處理，不僅降低糖尿病患者生活品質，還可能會對情緒產生負面影響，且有研究指出，糖尿病患者罹患帶狀疱疹後，發生心血管疾病的風險也會隨之增加。

歐弘毅強調，帶狀疱疹發作時會沿著皮節，最常見的是單側、疼痛性及水泡性的皮疹，可能引發疱疹後神經痛等併發症，甚至增加心血管或腦血管病變的風險。如果帶狀疱疹發生在眼部周圍，雖然機率不高，但嚴重時可能導致失明；發生在第7對及第8對腦神經時，可能引起頭痛、眩暈及顏面神經失調等問題。

糖尿病患者預防帶狀疱疹甚為重要，歐弘毅建議患者做好日常保健、注意血糖控制，也要接種疫苗，提升防禦力。其中又以流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹為首要建議施打的疫苗，以避免感染發生或者漸少罹病後轉變重症的風險。