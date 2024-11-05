她一天腹瀉多次又腹痛解不出來　醫揭腸躁症和拉肚子差異

▲她腹部不適竟然是腸躁症上身。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名46歲女性，在科技業當主管，每天飲食作息正常，也規律運動，過去6個月每2~3天才上一次廁所，就在3個月前開始，工作變得繁重，她竟一天腹瀉多次，或有時突感腹部絞痛不適，卻又解不出來，令她備感焦慮。後續就醫進行檢查抽血、腸胃鏡都無異常，醫師評估腸躁症的可能高。

聯安診所超音波室主任楊建華表示，腹瀉是人體「防禦機制」的一環，能將體內的有害物排出體外，但同時也可能是疾病所傳遞的警訊。一般排便頻率為1天3次或3天1次，型態則為棕色長條狀都可視為正常；當感冒、飲食太過刺激性或吃下不乾淨的飲食如細菌、病毒時，就可能出現急性的腹瀉症狀。

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楊建華分析，若為急性腸炎3-5天內頻繁拉肚子，表示身體正在把有害物質排出，腸道的防禦機制正在正常運轉中。但若是嚴重腹瀉到脫水、心跳加快，生命徵候不穩定，就要趕快就醫。

如若排便頻率出現改變，型態出現軟便、水便或顆粒狀，並伴隨腹脹、腹痛，且過去3個月來症狀平均次數，一周超過1次，於排便後症狀緩解，腸躁症的機率就很高了。

楊建華說明，大腸激躁症大致可分為腹瀉型、便秘型或混合型，且症狀發作至少6個月以上。造成腸躁症的可能原因眾多，例如情緒壓力、自律神經失調所致，服用抗生素、對特定食物過敏（如乳糖不耐症）、腸道免疫功能失調，皆可能導致腸躁症發生。

腸躁症是慢性腸胃道功能失調的問題，楊建華建議，可積極透過飲食與生活型態調整及藥物來進行改善，像是低腹敏飲食(Low FODMAP diet)，少吃易產氣的食物如豆類、乳製品，少吃刺激性飲食如咖啡、濃茶。多補充益生菌，以及規律運動，都能促進腸胃蠕動、增進腸胃健康。

楊建華建議，民眾如果出現便秘、腹瀉超過3個月，甚至體重減輕、合併血便，會建議透過檢查來找原因。可以做的有三種檢查，第一是糞便檢查，可以評估細菌、寄生蟲感染，24小時糞便收集也可以區分滲透性或分泌性腹瀉；第二則為無痛大腸鏡檢查，可檢查大腸內是否有腫瘤或發炎性腸炎；最後是過敏原分析等功能醫學檢查，協助分辨腹瀉是否可能由特定食物過敏原引發，接受減敏治療，改善症狀。

楊建華補充，由於不少嚴重疾病也會以腹瀉表現，如潰瘍性結腸炎及克隆氏症等自體免疫疾病、發炎性大腸炎、大腸癌、胰臟癌等，必須先排除其他消化系統重大疾病，才能考慮是大腸激躁症。