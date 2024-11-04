每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地　醫曝致病原因

▲醫師從男子的膽囊管出口取出6顆膽結石。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名58歲王男日前工作到一半突然上腹疼痛、直冒冷汗，下秒痛到滾地，實在受不了緊急掛急診，經醫師掃電腦斷層發現有6顆膽結石。外科醫師李博彰指出，男子過去完全沒症狀、也不會痛，每天力行喝2000c.c.的開水，追查原因發現是個案膽道系統異常，膽汁排泄差、造成膽汁易滯留，長久下來形成膽結石塞住膽囊管出口，引發急性疼痛所致。

中國醫藥大學新竹附設醫院主任秘書李博彰醫師表示，該名患者膽道異常，左右肝管外露於肝臟門脈區，膽囊管連接到右側肝管，而一般正常是連接到總膽管處，讓手術的風險增加不少，因為手術最怕膽道損傷，所以選擇執行3D立體腹腔鏡微創手術，在視野清楚情況下，安全將膽囊管及右肝管分開並切除膽囊，經過約半小時，取出6顆膽結石，最大顆約1.5公分，患者隔天即出院，未導致後續併發症。

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▲主任秘書、一般外科醫師李博彰。

李博彰強調，該名患者於膽發炎嚴重已經切除，成為無「膽」之人，但對營養吸收並不會造成太大影響。由於消化脂肪必須靠膽汁來協助消化，現在膽汁直接排到十二指腸，一旦吃了大量脂肪或太油膩的食物，很容易消化不良、刺激腸胃道，造成腸胃蠕動過快、容易拉肚子，因此建議飲食要吃得清淡一點。

另外，李博彰也提到，雖然是微創手術，傷口大約1公分，但是傷口癒合及縫線吸收需要60～90天左右，當腹部用力造成腹壓增加，在傷口還未完全癒合前，容易撕裂傷口，長期會產生切口性疝氣，可能又要再一次手術處理。因此，他提醒患者於術後1個月至1個半月間，千萬不要提重物或重訓。