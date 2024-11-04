桃園女童當街被侵犯「藍委批衛福部神隱」　邱泰源：不想污名化

▲桃園龜山區日前發生國小女童遭中度身心障礙男子強擄侵犯。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者趙于婷／台北報導

桃園龜山區一名國小女童10月27日上午遭中度身心障礙男子強擄侵犯，女童不斷尖叫求救、抵抗，27秒恐怖畫面曝光後引發譁然。而國民黨立委陳菁徽今質疑，身為主管機關的衛福部從事發到至今沒有相關回應和作為。對此，衛福部部長邱泰源回應，疾病屬於個人隱私，也希望精神病不要被污名化。

女童母親受訪還原事發經過，女兒表示當時男子先向她走去，揮手示意她過去，第一次女兒沒過去，但第二次男子很兇地叫她過去，礙於他身材高大又害怕，女兒只好聽話乖乖過去，照他指示做了一些行為，之後越來越奇怪才試圖逃跑。

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事發當下，女童不斷尖叫大喊「不要碰我」並瘋狂抵抗，數度掙脫跑向馬路大喊「救我」，但27秒求救過程中，4、5輛汽機車路過，疑未發現狀況所以都呼嘯而過，直到住在對面的一名計程車運將聞聲前來查看，才阻止了男嫌。

針對此事件，陳菁徽今上午在立法院質詢時提到，這起事件有「未成年加害人、侵犯未成年受害人、精神疾病、身心障礙手冊」等問題，全部都跟衛福部「很有關係」，但為什麼事發至今，衛福部都沒有官方回應或指示？

邱泰源回應，加害人是身心障礙，但疾病屬於個人隱私，未經證實也不妄加推測，希望精神病不要被污名化。陳菁徽則表示，已經很多有報導描述加害人有多次精神科就診和用藥紀錄，沒有要獵巫或污名化，只是單純想要關心如何在社區之內輔導和幫助。

衛福部也在今日報告提及，為強化社會安全網第二期計畫，至今年10月底，全國社區心理衛生中心已累計有52處，每一縣市都已至少設有1處，預計至明年將布建至71處。另補助進用心理師、職能治療師、護理師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員等心理衛生人力方面，110年計有594人，至今年10月已增加為1,454人，至明年將增加為2,489人。

但陳菁徽認為，社區心理衛生中心人力明顯配合不上設點的速度。衛福部對此也回應，人力將逐步補足到位，目前關懷訪視員比例是1：50，希望明年年底能下降到1：40，心理衛生社工比例希望從目前的1：28下降到1：25。