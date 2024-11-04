禁慾1個月！他首尻噴射「咖啡色果凍」痛爆　泌尿醫吐原因

▲男子挑戰禁慾1個月，首尻竟噴出「咖啡色果凍」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你多久打一次手槍？曾有一名男子參加「禁尻11月」挑戰，1個月後他第一次自慰時暴痛難耐，當下低頭一看竟噴出「咖啡色果凍狀」物體，嚇得他衝往泌尿科求診。泌尿科醫師王建勝說明，精子與精液持續分泌，若放久了就會變質，甚至變成固體狀。他建議男子繼續DIY，越尻顏色就會越淡、變回正常色。

禁尻11月（No Nut November，縮寫NNN），又稱NNN挑戰，是種宣傳禁慾的網路運動，這項運動的參與者會在每年11月期間戒除自慰。有些參與者聲稱，戒除射精和色情電影有益身心健康。

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王建勝透露，他曾收治一名男子因深信禁止打手槍一段時間後，精神和工作效率都會變好而禁慾1個月，怎料活動結束後，在首次清槍時居然射出「像果凍的東西」，都是咖啡色的。

王建勝說明，事實上，男性體內的精子與精液一直都在分泌，身為泌尿科醫師，不會特別推薦男性禁慾、禁尻，「我覺得對身體沒有太大的幫助。」反之，他認為精子放久了沒射會變質，甚至變成像固體的東西，就像飲料放久會壞掉一樣。

王建勝表示，精液原本是白色的，放久即變成黃色、再放得更久會變成咖啡色，因此男子最終才會噴出「咖啡色果凍」。他也安慰對方，不用擔心，只要繼續DIY，再射精幾次，就會恢復正常的顏色了。他也藉此提醒，男性們應定期清槍，刻意禁慾對身體沒有特別的好處。

▲長時間禁慾對身體不好，泌尿科醫師皆搖頭。（示意圖／免費圖庫pexels）

「別再戒色了，不打手槍更傷身！」泌尿科醫師高銘鴻曾示警，短時間內禁尻不會怎麼樣，但更多時間不打手槍，其實會對泌尿系統有不良的影響，像是攝護腺會鈣化，甚至容易發炎，因精液有一部分是從攝護腺來的，分泌液體卻沒有排出去，它就會積在那邊。

此外，高銘鴻說，還有儲精囊也會分泌儲精囊液，久了之後就會變成固態，所以會聽到有人很久沒打手槍，發生性行為或久違的打手槍時會疼痛，甚至會有儲精囊的結石，看起來稠稠的，甚至還有血色。

有人發問，所以禁尻根本對身體一點幫助都沒有？高銘鴻提到，「我覺得這可能比較像精神上的儀式，但對身體上其實不是很好。」

泌尿科醫師莊豐賓也曾指出，男生射精能感到快樂，哈佛研究更指出，每個月射精21次者，比只射4～7次的人，罹患攝護腺機率降低31%；每天自慰1～2次都屬正常範圍，一旦過度或過激就可能引發GG受傷。