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喝冰就好酸！醫曝「牙齒敏感」7大原因：美白、磨牙都會傷

牙齒,牙痛。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，有敏感性牙齒症狀，要找到合適的改善方法。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人飽受牙齒敏感困擾，醫師提醒，造成敏感性牙齒的原因很多，包括「不當的刷牙方式、口腔衛生不良、牙菌斑堆積、夜間磨牙、飲食習慣不良（喜好咀嚼硬物、酸性食物）、牙齒漂白和美白、胃食道逆流」都可能造成牙齒敏感。

台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林慧娟表示，敏感性牙齒是指牙齦萎縮造成牙根外露，或琺瑯質磨損造成牙本質暴露，一旦牙齒受到冷熱溫度的變化或特定食物的酸甜刺激，會引起牙齒的酸軟疼痛。

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林慧娟說，不當的刷牙方式會造成齒頸部琺瑯質磨損、牙齦萎縮，甚至牙根暴露，導致牙齒敏感，口腔衛生不良、牙菌斑堆積會造成常見的牙齦炎、牙周炎，並且因牙根外露而對冷熱敏感，另夜間磨牙或飲食習慣不良喜好嚼食硬物，也會造成琺瑯質的磨損，引起牙齒敏感。

而在飲食上和牙齒美白都會造成敏感性牙齒，如酸性食物或長期胃食道逆流，而牙齒漂白和美白也可能會對牙齒造成刺激，進而引起牙齒的敏感。

如果有敏感性牙齒的症狀，要找到最適合的改善方法。林慧娟建議，要選擇軟毛牙刷及學習正確適合的刷牙方法，避免用力過度，也要改善不良的飲食習慣，避免酸性飲料或過於堅硬的食物；最重要的是注意口腔清潔，定期洗牙檢查，經過牙醫師的專業診斷，早期發現問題，給予最適切的建議與治療。

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關鍵字： 牙齒健康 牙齒敏感 牙醫

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