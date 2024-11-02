夏天生產注意！研究：懷孕晚期暴露氣溫上升1度「早產風險增6%」

▲北醫公衛研究：孕婦暴露於高溫下可能導致早產及胎兒體重下降。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

氣候暖化問題讓全球平均氣溫一年比一年高，北醫公衛學院今（2）日發表最新研究，女性在懷孕晚期暴露高溫環境可能導致早產及胎兒體重下降。平均每上升攝氏1度，早產風險就提高約6%，尤其以在夏天生產的高溫負面影響最大。此外，高溫暴露也會使孕婦比較容易出現憂鬱情緒。

全球面臨氣候變遷帶來嚴峻挑戰，要如何因應急遽氣候改變帶來的衝擊，台北醫學大學公共衛生學院2日舉辦第二屆專題論壇，根據2023年政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）報告指出，在氣候變遷環境中，孕產婦和兒童皆屬高風險群體，今年主題聚焦在「氣候變遷下孕產/兒童敏感族群之衝擊與調適」。

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北醫公衛學院院長陳怡樺研究團隊利用2011至2022年大台北地區的世代研究資料，結合中央氣象署的觀測資料，分析女性在妊娠期間暴露於高溫環境對胎兒的影響，發現孕婦暴露於高溫下可能導致早產及胎兒體重下降。

研究指出，懷孕晚期暴露的最低溫度（每天夜間最低溫）越高，早產風險亦相對提高，平均每上升攝氏1度的早產風險高約6%，且胎兒低出生體重的風險也高約6%，出生體重約減少6.53克，而若夏天生產其高溫負面影響尤甚。

北醫公衛學院副院長趙馨說明，高溫對於母親孕期健康影響包含妊娠期高血壓、妊娠糖尿病、心理健康等，進而連帶影響到早產風險與新生兒體重，相較於夏季受孕冬季生產的孕婦，冬季受孕夏天生產的孕婦相關風險較高。研究同時也發現，懷孕晚期暴露最低溫度上升，孕婦憂鬱風險增加，特別提醒夏季生產的孕婦要注意懷孕晚期的溫度調適。

陳怡樺表示，根據國外研究指出，增加綠地環境暴露可有效降低高溫帶來的影響，本次世代追蹤研究也顯示，孕期綠地的暴露有助孩子兩歲時的注意力發展。趙馨說明，綠地暴露是以孕婦住家附近作為基準，若暴露程度高，孩子注意力不足風險會下降，建議懷孕期間，可以依照自身情況評估，增加到周遭公園綠地走走、運動的機會。