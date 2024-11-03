每次出國都便秘！　醫揭「關鍵原因」

▲出國玩卻排便卡關，不少人都經歷過。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你有出門玩卻便秘卡屎、好幾天沒便便？或是緊張會想拉肚子？大腸直腸肛門外科醫師黃郁純說明，在旅行的過程中會短暫改變生活方式，容易使便意消失，同時擔心自己無法使用洗手間，導致結腸收縮或痙攣，本能性的使排便量變少。另外，外出時的壓力或焦慮、飲食習慣改變，都可能讓原本雪上加霜的便秘更趨惡化。

黃郁純醫師在粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》發文指出「外出旅行真的很容易便秘」，她發現不少人出國或外出旅遊都會攜帶便秘藥或胃藥，其實這都有跡可循，關鍵在於生活型態的轉變，打破了原本安穩的腦腸軸系統，讓腸道要嘛不蠕動，要嘛即陷入狂上廁所的狀態。

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－想大便的青木真理子現象

黃郁純分享，「Mariko Aoki現象－青木真理子現象」是1985年青木在《Hon no Zasshi》上發表了一篇文章，描述她在書店閒逛時，有一種「非常想排便」的感覺，之後有越來越多讀者也寫信給該雜誌，講述了類似的故事和現在的Mariko現象，是當時的媒體為「突然想在書店大便的衝動」而創造的術語。

黃郁純說明，「青木真理子現象」其實就是腦腸軸的延伸，人們在熟悉的環境與味道，會激活人體的副交感神經系統，消化道受到刺激、腎上腺素也受到抑制，直腸會處於放鬆階段，所以當突然在書店這類安靜的地方、紙張與木質的氣味圍繞，放鬆的咖啡廳充滿咖啡豆香，甚至是回到家門口前就有說不出來的便意，或者出門前總是想上廁所，這都是腦腸軸對直腸排便的影響。

不過，黃郁純表示，旅行過程中會短暫改變生活方式，容易導致便意消失，同時會擔心自己在哪裡，或無法使用廁所時，實際上會造成結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

▼你也曾有一到書店就想大便的經驗？（示意圖／記者湯興漢攝）

－壓力或焦慮影響便意

黃郁純說，跨時區旅行時發生的生理時鐘變化，若通常在早上排便，但存在幾個小時的時差，身體就需要一些時間以適應晚上排便的想法；此外，若一早要趕車，旅行的突發狀況與未知會讓人無法自然地排便，加上行程本身的晝夜顛倒、忙碌趕車也使人情緒緊張，腦腸軸關聯作用下，也會讓便意消失。

▼壓力及飲食習慣改變都會影響出門在外的排便頻率。（示意圖／pakutaso）

－飲食習慣改變

外出旅行時，水喝得確實比過往少！黃郁純指出，除了在接觸陌生環境的未知狀態下，怕攝取過多水分容易頻繁地上廁所，但水分喝得少，會讓原本雪上加霜的便秘更趨惡化。此外，外出旅遊開始接觸不熟悉的食物，或暴飲暴食嚐遍美食，三餐作息與平日有很大的不同，腸胃在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，也可能讓你無法正常地大便。

若真的要出國或外出旅遊，除了攜帶便秘藥或幫助消化的腸胃藥外，黃郁純建議也可以準備「鎂」、「益生菌」等保健品做搭配，旅行時每天至少補足水分約1500～2000c.c.，並在飲食上盡可能吃到足夠多的蔬果，旅途中也盡可能多步行走動，幫助腸道刺激、運動，給予自己足夠的時間放鬆靜下來、增加便意，都可以幫助在旅途中，不再大腹便便。