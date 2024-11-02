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射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝　醫推：壓力大就尻

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▲清槍防癌！不僅如此，還能分泌快樂荷爾蒙以及維護血管健康。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

網友們，你多久清一次槍呢？自慰是從小到大宣洩性衝動與慾望的過程，適度地尻槍解決生理需求，更能調劑身心。不僅如此，泌尿科醫師顧芳瑜指出，曾有研究顯示，每個月「射精21次」，可以降低男性罹患攝護腺癌的風險。他加碼分享，DIY能產生開心荷爾蒙，以及勃起充血的過程讓血管更健康，他激推壓力很大時就尻一槍。

「想要的時候就是盡量打手槍！」顧家醫療總院長顧芳瑜醫師在粉專分享影片表示，有研究發現，男性每個月若射精次數達21次，可以有效降低罹患攝護腺癌的風險；此外，他也提到，自慰能讓腦內產生「開心荷爾蒙」腦內啡，因此他鼓勵當感到壓力很大時，不妨DIY紓壓。

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▼有研究指出，每個月射精21次，罹患攝護腺癌風險可降低31%。（圖／潮健康授權提供）

射精防癌！研究曝每月「最佳清槍次數」：攝護腺癌降36%。（圖／潮健康授權提供）

此外，顧芳瑜也說，自慰時陰莖會充血、勃起，此舉能讓血管更健康，否則長期不充血，海綿體會萎縮、陰莖會變短。反之若一直打手槍使GG充血，它會變大嗎？他則笑說，「當然不會啊！如果是這樣大家都把自己練大。」最後補充，建議1個月射精21次「但沒叫你一天21次」，適度就好。

至於有些女生不喜歡男友打手槍，感覺像是「對伴侶不尊重」。顧芳瑜認為，並非如此，實際上女生遇到月經來潮時不方便，此時男生就可以自行解決，維持身心健康、享受高潮又防癌。 

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