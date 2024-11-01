懷孕6個月…還是雙胞胎！急喊「不知爸爸是誰」　她列激戰時序表

▲女子懷孕6個月，卻不知道孩子的爸爸是誰，心急求助婦產科名醫蘇怡寧。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

現代男女性觀念越來越開放，一名懷孕女網友心急私訊婦產科名醫蘇怡寧，求救「要找孩子的爸爸」，她透露自己目前懷孕6個月又1週多、是雙胞胎，但不清楚孩子的爸爸是誰，並列出「激戰時序表」在4月初、4月中及5/17都曾與不同的男子發生性行為，連自己都搞混「不曉得哪一個機率比較大？」錯綜復雜的男女關係讓一票網友全看傻。

蘇怡寧醫師今（1）日在粉專公開一封求救信，該名女子提到自己目前懷孕6個月又1週，卻不知道孩子的爸爸是誰，但有幾個「嫌疑人」，分別在4月初有一個、4月中也有一個，以及5/17交往的最後一任男友，求問若按照寶寶目前的週數「請問你覺得孩子的父親是誰？」並追問，4月初那一位是否不可能，「因為我非常不喜歡他，那是一個錯誤」。

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▼女網友在1個半月內激戰3男，懷孕後「不清楚孩子的爸是誰」。（示意圖／免費圖庫pexels）

女網友的私訊內容雖讓蘇怡寧好無奈，但他仍有耐性地分析，從最後一次月經的第1天加2週就是「最可能的受孕日」，可以自行計算，但若覺得最後一次月經不準或是搞不清楚是不是這時候，或是週數正確與否，還是產檢醫師有沒有校正過？「抱歉，這個我也不會知道。」

蘇怡寧接著說，之前也說過，要推估還原合理的最後一次月經週數還有預產期，最重要就是在10～12週時用「胎兒的頭臀長（CRL）」去做校正，超過這時間以後誤差值就會越來越大，更何況是雙胞胎。

最後，對於該名女網友不喜歡某任性伴侶，還是肚子裡懷的是不是對方的孩子。蘇怡寧說重話，這是兩回事，「不管你喜不喜歡，是就是，不是就不是。」他再次強調，這種情況不必問他，因為自己也幫不上忙，無法在網路上替大家確定誰是孩子的爸爸。

女子的煩惱讓網友們大開眼界，忍不住驚喊，「樂極生baby，結果不確定生父」、「真是用不留遺憾的姿態來過人生呀」、「這位媽媽的備孕生活好忙」、「我怎麼覺得投胎到他家才是錯誤…」、「可不可以自愛一點？不要為難醫生」、「哇嗚，好刺激」、「我只覺得小孩好可憐」；但也有人質疑故事的真實性，「這是創文吧！！！我不相信XD」。