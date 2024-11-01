第2階段左流右新開打！逾80家全聯、大潤發設站　接種送青森蘋果

▲公費流感及JN.1新冠疫苗第二階段開打，疾管署副署長羅一鈞示範接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感及JN.1新冠疫苗第二階段今（1）日開打，疾管署和全聯福利中心再次合作，在全台約80間全聯門市與2家大潤發門市設置接種站，今年的健康禮是「青森蘋果」，讓接種完的民眾立即補充體力。疾管署副署長羅一鈞、防疫大使沈玉琳、梁佑南今也在全聯南港旗艦店示範接種左流右新，現場氣氛熱烈，而該接種站一個早上下來已經有近200人接種疫苗，相當踴躍。

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▲民眾到全聯接種站施打疫苗，情況相當踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署第2階段開放接種對象分別是流感疫苗開放到「50至64歲無高風險慢性病成人」，至於JN.1新冠疫苗則是開放全民接種。疾管署長莊人祥致詞表示，疾管署今年已經是第8年和全聯合作，透過各縣市衛生局協助於全聯及大潤發指定門市設置接種站，方便民眾就近施打疫苗。

莊人祥指出，先前全聯協助流感疫苗施打，主要是50歲以上民眾，今年首度也加入新冠疫苗，全民都可以來打，而秋冬是呼吸道病毒流行高峰，「左流右新 防護更新」代表左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，讓自己可以獲得兩種保護力，至於到全聯打疫苗的好處是還有健康禮，這次是青森蘋果和礦泉水。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯安排了近80家門市及2家大潤發門市供地方衛生局設置接種站，接種的民眾不只獲得疫苗保護力，還加碼全聯健康好禮；青森蘋果若致贈完畢，也會有等值的水果提供。

▲全聯設站接種流感與新冠疫苗，接種完成會提供健康禮。（圖／北市衛生局提供）

符合第二階段接種資格的藝人沈玉琳先生及梁佑南小姐，受邀到現場接種公費疫苗。沈玉琳表示，因為他經常出席活動或演出，接觸大量人群，為了保護自己和家人，每年都會記得接種疫苗；梁佑南表示，因照顧母親經常出入醫護場所，為了保護家人們的健康，每年亦皆會前往合約院所接種疫苗。

羅一鈞表示，統計到10月31日為止，流感疫苗已經接種373.3萬、新冠疫苗接種76.8萬。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30%至80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

另外，因應新冠病毒持續演變，曾確診/感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議應接種新版JN.1新冠疫苗，降低重症或死亡發生風險。

▲▼藝人沈玉琳及梁佑南示範接種疫苗（上），公費流感及JN.1新冠疫苗第二階段開打活動（下）。（圖／記者洪巧藍攝）