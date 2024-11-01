city super「香菜」驗出9種農藥違規！兄弟大飯店也上榜

▲city super復興店抽驗到的「芫荽（香菜）」，一口氣檢出9項不合格。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（1）日公布蔬果農藥抽驗結果，共有18件不符規定，違規產品不乏知名超市、賣場及店家，包括city super、兄弟大飯店、蘇杭365、愛買、大潤發、家樂福，其中最嚴重是city super復興店抽驗到的「芫荽（香菜）」，單一蔬果同時被檢出9種農藥違規，已經要求下架。

北市政府衛生局定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年9月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果18件產品不符規定，分別是「香菜」4件；「青蔥」3件；「青江菜」、「芹菜」、「白蘿蔔」各2件；「九層塔」、「油菜」、「大黃瓜」、「敏豆」、「朝天椒」各1件，各檢出1-9項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均屬高風險農產品。

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其中city super復興店抽驗到的「芫荽（香菜）」，一口氣被檢出9項不合格，分別是殺菌劑達滅芬0.07ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑達克利0.02ppm（標準：不得檢出)、殺菌劑氟比來0.02ppm(標準: 0.01ppm以下) 、殺菌劑護矽得0.09ppm(標準:不得檢出)、殺菌劑撲克拉0.10ppm(標準: 0.01ppm以下) 、殺菌劑撲滅寧0.02ppm(標準:0.01ppm以下) 、殺菌劑普克利1.98ppm(標準: 0.01ppm以下) 、殺菌劑派滅芬0.03ppm(標準:不得檢出) 、殺蟲劑賽速安0.11ppm(標準: 0.01ppm以下)。

兄弟大飯店的青江菜被檢出殺蟲劑賽安勃0.34ppm（標準：不得檢出），北投區蘇杭365的青蔥被驗出殺菌劑賽氟滅0.16ppm（標準：不得檢出），其餘還有愛買忠孝店的進口西洋芹、全聯北投吉利店的進口蘿蔔、大潤發內湖店的台灣敏豆、家樂福台北光復店的中國白蘿蔔都被檢出農藥違規。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，會依照違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。