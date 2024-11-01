每年200萬人死於「懶惰病」！醫點名6行為：叫外送太方便

▲下了班只想放空耍廢，是許多上班族的生活寫照。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

上了一天班彷彿被榨乾，根本沒時間喝水上廁所，回到家只想癱在沙發上耍廢、叫外送吃，更別說運動了，這是你每天的日常嗎？小心「懶惰」恐致命。腎臟科醫師洪永祥指出，世界衛生組織統計出每年約有200萬人死於「懶惰病」，其中懶得上廁所、懶得喝水、懶得下廚、懶得活動、懶得動腦及懶得健檢等行為，都會增加罹病風險，應盡快調整。

洪永祥醫師在《健康好生活》節目上直言，懶惰恐懶出健康問題！據統計，每年大概有200萬人死於懶惰的生活方式所引起的「懶惰病」，包括心臟病、中風、糖尿病、腎臟病和癌症等，都與懶惰息息相關。他也統整出「6大傷身行為」供民眾自我檢視：

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1.懶得上廁所：容易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿道疾病；嚴重感染還會誘發腎炎，長期恐導致尿毒症、膀胱癌。

2.懶得喝水：人體的組織、器官運作，都要靠水來支撐。不只是泌尿道感染，不喝水被發現與膀胱癌也有關係。

3.懶得下廚：叫外送太方便，但依賴外食，除了高油、高鹽、高糖外，缺乏纖維素引發肥胖，也可能對腸胃造成刺激，引發大腸癌；此外，外送熱湯常用塑膠袋裝，滿滿塑化劑，容易引起腎衰竭、大腸癌及代謝症候群。

▼外帶、外送的熱食常用塑膠袋裝，都是塑化劑讓醫師看了膽戰心驚。（示意圖／本報資料照）

4.懶得活動：下班太累只想躺在沙發上看電視、吃零食？約有6%冠狀動脈心臟病、7%第二型糖尿病及10%乳癌與大腸癌，因活動量不足或久坐導致肥胖造成。

5.懶得動腦：用腦機會少，現代人腦部退化快、記憶力變差，引發老年失智症機率逐年升高。

6.懶得健檢：很多重症或癌症患者都在出現症狀才檢查，容易錯過最佳的治療時機。建議40歲以上民眾一定要去健檢，千萬不要懶出一身病。