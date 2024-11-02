他大便拉出血！醫大腸鏡「一督進去傻了」：整片都是

▲男子拉血便近2個月，一照大腸鏡確診直腸癌。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胃腸肝膽專科醫師張靖近日收治一名54歲男子，反覆血便將近2個月而求診，同時還伴隨食慾變差、排便習慣改變等症狀，雖然家族史中無大腸相關問題，但從對方描述的症狀他心中已響起警報，緊急替從沒照過大腸鏡的患者安排檢查、找出血便原因。怎料大腸鏡「一督進肛門口」就發現病因－直腸癌，讓他不禁感嘆，「多希望只是痔瘡。」

張靖醫師在粉專發文指出，男子確診「直腸癌」，其腫瘤侵犯的範圍與深度都相當厲害，密密麻麻「整片都是」，直腸黏膜也無比脆弱，因此時不時會出血，檢查結束後立即將他轉診至大醫院進行後續癌症治療。他也心疼地說，「這真的是最不想看到的結果，多希望只是痔瘡造成的血便就好。」後續患者還要確認其他器官有無受到侵犯，以及肛門可否保留等課題。

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▼紅圈內都是腫瘤侵犯範圍。（圖／張靖醫師授權提供，圖片經變色處理）

張靖說明，大部分血便的原因是良性的腸道疾病所引起，像是痔瘡、肛裂、腸道發炎等，而少部分原因是來自大腸直腸癌。他說，一旦血便合併排便習慣改變、糞便中有黏液、體重減輕、有相關家族史等情況，就要非常小心。

由於大腸直腸癌的形成往往需要一段時間，張靖也呼籲，在預防勝於治療的觀念下，平時應養成規律運動的習慣，並多攝取蔬菜水果，同時及早發現息肉並予以切除，建立健康的生活習慣才能遠離大腸直腸癌，也可降低其他癌症風險。

在篩檢方面，國健署目前針對50到74歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，提醒民眾除了要定期篩檢，也不能疏忽及時鏡檢。