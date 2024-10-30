ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

明年國中男生也可公費打HPV疫苗！國健署砸4.7億「9萬人受惠」

打針。（圖／達志／示意圖）

▲國健署在明年擴大國中男性接種HPV疫苗。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國中男生也可以免費接種HPV疫苗了！國健署自明年9月1日起擴大提供112年度入學國中男生免費接種疫苗。國健署表示，相關預算編列預估新增4.7億元，以目前學生人數11萬、接種率約85%推估，首年大約有9萬人受惠。

國健署現行提供的HPV公費疫苗可預防9種病毒型別，包含男女都有可能感染的頭頸口咽癌、肛門癌、生殖器疣（菜花），以及女性的子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據WHO建議每個國家15歲以下女生應達到90%以上的接種率，才能有效達到預防效果目標。國健署署長吳昭軍表示，早在107年就開始針對國二女生推動公費HPV疫苗接種，接種率已經從一開始的75%增加到最新統計的92%。

吳昭軍表示，預計明年9月起擴大納入國中男生接種公費HPV疫苗，擴大之後男生加女生所需公費疫苗經費共4.7億元，而國二男生第一年接種，以目前學生人數11萬、接種率約85%推估，首年有約9萬人受惠。

根據數據統計，不分男女，一生中都有8成機率可能感染HPV，感染後不僅會導致子宮頸癌，還會造成外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸口咽癌以及生殖器疣（菜花）。

台灣癌症基金會董事賴基銘表示，基金會去年4月針對千名家長進行「國人最新HPV認知調查」，發現學童家長對於兒子女兒感染HPV的風險與嚴重性，認知落差將近7倍，但其實男女感染HPV病毒會導致不同癌症發生，新型HPV疫苗可預防男性感染HPV相關癌症與疾病，期盼明年9月前可以透過衛教讓學生及家長更加了解HPV疫苗預防的重要性。

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

關鍵字： HPV 人類乳突病毒 HPV疫苗 公費對象

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

貴婦網紅遭爆違法賣「瘦瘦筆」　員工認了：曾受老闆指示

全球結核病失控！WHO示警取代新冠成頭號殺手　羅一鈞曝國內情況

B群植萃新技術獨步生技！苼莛國際生技榮膺國家品牌玉山獎三冠

「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹紅！濟生公司生產已售國內9縣市

南瓜不能搭菠菜吃？　營養師指導南瓜健康吃法破迷思

合法減肥藥物怎麼選？　超實用比較表「一圖看懂」

高中資優生課業壓力大！出現幻聽、自傷　醫急揪「思覺失調症」

明年國中男生也可公費打HPV疫苗！國健署砸4.7億「9萬人受惠」

「脂肪肝、酒精性肝炎」致癌比率竄升　醫示警：威脅年輕族群

專注力不夠影響工作？他靠喝「這個」全集中呼吸

讀者迴響

回到最上面