明年國中男生也可公費打HPV疫苗！國健署砸4.7億「9萬人受惠」

▲國健署在明年擴大國中男性接種HPV疫苗。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國中男生也可以免費接種HPV疫苗了！國健署自明年9月1日起擴大提供112年度入學國中男生免費接種疫苗。國健署表示，相關預算編列預估新增4.7億元，以目前學生人數11萬、接種率約85%推估，首年大約有9萬人受惠。

國健署現行提供的HPV公費疫苗可預防9種病毒型別，包含男女都有可能感染的頭頸口咽癌、肛門癌、生殖器疣（菜花），以及女性的子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等等。

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根據WHO建議每個國家15歲以下女生應達到90%以上的接種率，才能有效達到預防效果目標。國健署署長吳昭軍表示，早在107年就開始針對國二女生推動公費HPV疫苗接種，接種率已經從一開始的75%增加到最新統計的92%。

吳昭軍表示，預計明年9月起擴大納入國中男生接種公費HPV疫苗，擴大之後男生加女生所需公費疫苗經費共4.7億元，而國二男生第一年接種，以目前學生人數11萬、接種率約85%推估，首年有約9萬人受惠。

根據數據統計，不分男女，一生中都有8成機率可能感染HPV，感染後不僅會導致子宮頸癌，還會造成外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸口咽癌以及生殖器疣（菜花）。

台灣癌症基金會董事賴基銘表示，基金會去年4月針對千名家長進行「國人最新HPV認知調查」，發現學童家長對於兒子女兒感染HPV的風險與嚴重性，認知落差將近7倍，但其實男女感染HPV病毒會導致不同癌症發生，新型HPV疫苗可預防男性感染HPV相關癌症與疾病，期盼明年9月前可以透過衛教讓學生及家長更加了解HPV疫苗預防的重要性。