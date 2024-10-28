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大谷翔平盜壘傷肩！醫曝「有些動作不能做」但左打不影響

▲▼大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

▲大谷翔平盜壘時受傷。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

道奇27日（台灣時間）與洋基展開G2對戰，大谷翔平盜壘時導致「左肩半脫位」，引發關注。對此，醫師指出，棒球員因為長時間投球和打擊動作，肩膀關節會比較不穩定，目前看起來狀況不嚴重，但再上場勢必有些動作不能做，盜壘也會可能會比較困難，不過以他左手打擊的習慣不太會受影響。

大谷翔平27日比賽時，7局下保送上壘後，在世界大賽首次嘗試盜壘，但滑壘傷到左肩，由訓練員攙扶左手退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後記者會也透露，大谷的傷勢是「左肩膀半脫位（subluxation）」。

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新光醫院骨科副主任洪立維受訪時指出，他的狀況屬於脫臼一半，還沒有完全脫臼。如果完全脫臼的話，肩關節很可能會卡住而無法自行復位，這時就一定要送醫做復位手術。不過看起來並沒有這麼嚴重，但因為有脫位的狀況所以肱骨和肩盂還是有可能有碰撞造成軟骨受傷。

洪立維說，為了投球的球速，棒球員的肩膀都會特別軟，關節會特別有前向不穩定的情形，從他盜壘的影片來看，是在滑壘時身體往前、手掌往後，造成肩關節前向脫臼，如果他的關節本來就比較軟，平常關節可能已經習慣外轉，這次只是「轉出去」多一些，才造成脫位問題。

而針對之後出賽情況，洪立維表示，要上場是可以的，但勢必有些動作不能做，因為極端外轉狀況會造成不舒服，例如外展和外旋的動作，不過因為他是左打，所以不太受影響，而盜壘大多需要滑壘，如果有受傷，可能會比較困難。

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關鍵字： 大谷翔平 錯位 道奇 世界大賽

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